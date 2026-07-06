На Среднем Урале появится Центр компетенций беспилотного рельсового транспорта

В Свердловской области уже проводят испытания беспилотных трамваев Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области создадут Центр компетенций по развитию беспилотного рельсового транспорта. Соответствующее соглашение подписали 6 июля 2026 года на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

- Свердловская область первой в России приступила к испытаниям беспилотного межмуниципального трамвая, создание Центра компетенций станет следующим шагом. Он позволит объединить возможности промышленности, науки и транспортной отрасли, - рассказал губернатор Денис Паслер.

Центр будет заниматься испытаниями и внедрением технологий автономного рельсового транспорта. Основная работа будет проходить в транспортном комплексе Верхней Пышмы, где работает современное цифровое депо. Кроме того, испытания беспилотных технологий уже проводят на маршруте Верхняя Пышма – Екатеринбург.