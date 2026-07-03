Водителей призывают не поддаваться панике Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области, как и ряде регионов страны, наблюдаются очереди не заправках. Также на некоторых АЗС введен лимит на количество литров, которые разрешено отпускать в один чек.

ЕСТЬ ЛИ БЕНЗИН НА ЗАПРАВКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3 ИЮЛЯ 2026

По сообщениям читателей «КП-Екатеринбург», бензин присутствует на АЗС крупных сетей. На более мелких – наблюдаются перебои с поставками. Кроме того, водителям нередко приходится стоять в очередях за горючим.

В конце июня на популярной сети АЗС были введены лимиты – водители могут заправить не более 40 литров в один чек.

- Запрета на заправку бензина в канистры на АЗС Екатеринбурга я не встречал, однако другие водители на такие попытки реагируют очень негативно, - рассказал «КП» таксист Михаил.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3 ИЮЛЯ 2026

По данным Свердловскстата, к концу текущей недели в регионе бензин марки АИ-92 подорожал на 4,96% – теперь его средняя стоимость за литр составляет 68,5 рубля. Бензин АИ-95 подорожал на 2,41%.

Бензин марки АИ-98 почти не изменился в цене – за неделю его стоимость выросла на 0,14% и составляет 94,35 рубля. А вот дизельное топливо подскочило на 2,42%. Теперь его средняя цена за литр в Свердловской области составляет 85,54%.

КАКИЕ АЗС РАБОТАЮТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ 2026 ГОДА

В Свердловской области ситуация с бензином находится под контролем. Поставки осуществляются регулярно. Например, в июне они сохранились на уровне прошлого года. Об этом рассказал замгубернатора области Сергей Швиндт.

Как сообщили в свердловском правительстве, в регионе работают четыре сетевые российские компании: «Газпромнефть», «Лукойл», «Башнефть» и «Татнефть».

- По словам руководителя УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, колебания цен на заправках крупных сетей соответствуют рыночным и находятся в «зеленой зоне», - отмечали ранее в департаменте информационной политики Свердловской области.

Рост цен выше средних показателей фиксируется лишь у отдельных независимых поставщиков. С ними представители УФАС проводят работу. Мелкие несетевые игроки в основном обеспечивают удаленные территории.

В свердловском правительстве отметили, что повышенный спрос на бензин и дизельное топливо в регионе связан с ажиотажем, который во многом вызван многочисленными вбросами недостоверной информации о якобы имеющейся нехватке топлива.

Первые фейковые сообщения подобного рода в области начали фиксировать еще в августе 2025 года. Цель подобных вбросов - посеять панику и заставить автомобилистов выстраиваться в очереди на АЗС, провоцируя необоснованный рост цен на топливо.