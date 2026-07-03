Свердловские власти заявили, что ситуация с топливом не вызывает опасений

Бензин в Свердловской области есть, а его поставки даже увеличились Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства Свердловской области сообщили, что поставки топлива в регион остаются стабильными и находятся под контролем. Замгубернатора области Сергей Швиндт доложил, что совместно с РЖД был проведен анализ, который показал, что объем поставок топлива в июне сохранился на уровне прошлого года и остается стабильным.

– Снижение поставок по вертикально интегрированным нефтяным компаниям составило четыре процента по сравнению с июнем прошлого года. При этом ситуация с авиационным топливом не вызывает опасений – объемы поставок даже увеличились, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По поручению губернатора региона Дениса Паслера анализ потребности в топливе организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона, продолжается. По итогам будет принято решение о гарантированном обеспечении топливом социально значимых объектов.

Стабилизация ситуации на внутреннем топливном рынке также обсуждалась на федеральном уровне. На совещании, которое провел зампредседатель правительства РФ Александр Новак, рассмотрели производство нефтепродуктов, запасы топлива, поставки и поддержку рынка. Министерству энергетики поручили подготовить дополнительные адресные решения для регионов, где нет вертикально интегрированных нефтяных компаний.