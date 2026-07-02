В Свердловской области бензин АИ-92 подорожал почти на 5%

Бензин АИ-92 подорожал сильнее всего - до 68,5 рублей за литр Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжает дорожать бензин. По данным Свердловскстата, за неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 4,96% – теперь средняя стоимость за литр составляет 68,5 рублей. Бензин АИ-95 тоже подорожал – на 2,41%. В среднем литр топлива теперь стоит 72,43 рублей.

Бензин марки АИ-98 и выше почти не изменился в цене – за неделю его стоимость выросла на 0,14% и составила 94,35 рублей. А вот дизельное топливо за неделю подорожало на 2,42%, теперь в среднем за литр придется отдать 85,54%.

Напомним, что в правительстве Свердловской области сообщили, что дефицита топлива нет, а цены у сетевых поставщиков находятся в «зеленой» зоне. Основная причина очередей и необоснованное повышение цен на топливо – неоправданный ажиотаж.