В Екатеринбурге нашли мертвой 16-летнюю студентку: перед смертью она отправила письмо одногруппникам

Тело девушки нашли на улице Библиотечной Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге следователи СКР выясняют обстоятельства гибели 16-летней студентки Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса. Как стало известно «КП-Екатеринбург», тело Алены (имя изменено – прим.ред) было обнаружено вечером 29 июня на улице Библиотечной.

По словам источника в экстренных службах, за несколько минут до трагедии девушка отправила письмо одногруппникам. В нем она рассказала о молодом человеке, с которым поссорилась.

– Алена рассказывала, что жить без него не может. А он уже нашел другую и выложил с ней видео. Она была очень веселой, много с подругами общалась, – рассказывают близкие.

По данным «КП-Екатеринбург», после смерти следственный отдел СКР по Кировскому району возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». А следователи Орджоникидзевского района организовали проверку, так как на их территории находится УрТАТиС.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что в конце мая в Железнодорожном районе свела счеты с жизнью 16-летняя девушка из многодетной семьи. Позже у нее в кармане нашли записку «Я решилась сама, меня никто не заставлял. Я всех очень люблю, простите меня». Расследование случившегося еще продолжается. Но, предварительно, в трагедии не усмотрели признаков криминала.

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