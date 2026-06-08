«Мы не верим, что это ее слова»: СК возбудил уголовное дело после смерти 16-летней красавицы – что было в записке

Предсмертную записку нашли в кармане девушки. Фото: читатель «КП»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» после смерти 16-летней екатеринбурженки. Тело Анны (имя изменено – прим.ред) нашли вечером 30 мая у многоэтажки на улице летчиков. У девушки осталась мать, 14-летний брат и маленькая сестренка.

По словам источника «КП-Екатеринбург» в экстренных службах, возбуждение уголовного дела не означает, что Анна стала жертвой преступления.

– Это обычная практика для Следственного комитета. В рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства, проводятся экспертизы. Это своего рода указание «сверху». Мало ли из-за чего несовершеннолетний мог умереть, – отметил инсайдер.

В кармане Ани была обнаружена предсмертная записка. На клочке бумаги было написано: «Я решилась сама, меня никто не заставлял. Я всех очень люблю, простите меня».

Следователи забрали записку и телефон несовершеннолетней. Фото: читатель «КП»

Но родные не верят, что текст был написан девушкой. В Следственном управлении СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

– Мы не верим, что это писала она. И я думаю, что это не ее почерк, – рассказала «КП-Екатеринбург» мать Анны.

Напомним, что в Каменске-Уральском нашли мертвой пропавшую Ольгу Титяненко. Женщина ушла из дома без телефона и личных вещей, ее тело было обнаружено в реке Каменка. У Ольги и ее мужа осталось двое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, ты справишься сама»: в Екатеринбурге 15-летняя школьница покончила с собой (подробнее)

«Простите, что не выдержала этот ад»: в Екатеринбурге 13-летняя школьница покончила с собой (подробнее)

«Он видел, как наша девочка умирает»: семья разбившейся на «Харлее» мотоциклистки отказалась мстить адвокату, участвовавшему в аварии (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru