«Мы не верим, что это ее слова»: СК возбудил уголовное дело после смерти 16-летней красавицы – что было в записке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» после смерти 16-летней екатеринбурженки. Тело Анны (имя изменено – прим.ред) нашли вечером 30 мая у многоэтажки на улице летчиков. У девушки осталась мать, 14-летний брат и маленькая сестренка.
По словам источника «КП-Екатеринбург» в экстренных службах, возбуждение уголовного дела не означает, что Анна стала жертвой преступления.
– Это обычная практика для Следственного комитета. В рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства, проводятся экспертизы. Это своего рода указание «сверху». Мало ли из-за чего несовершеннолетний мог умереть, – отметил инсайдер.
В кармане Ани была обнаружена предсмертная записка. На клочке бумаги было написано: «Я решилась сама, меня никто не заставлял. Я всех очень люблю, простите меня».
Но родные не верят, что текст был написан девушкой. В Следственном управлении СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.
– Мы не верим, что это писала она. И я думаю, что это не ее почерк, – рассказала «КП-Екатеринбург» мать Анны.
Напомним, что в Каменске-Уральском нашли мертвой пропавшую Ольгу Титяненко. Женщина ушла из дома без телефона и личных вещей, ее тело было обнаружено в реке Каменка. У Ольги и ее мужа осталось двое детей.
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