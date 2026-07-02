Водитель автобуса, насмерть сбивший четырех пешеходов у храма, останется за решеткой

обвиняемый останется под стражей на время следствия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловской областной суд оставил под стражей 49-летнего водителя автобуса №81, который, по версии следствия, устроил смертельное ДТП в центре Екатеринбурга. Ранее адвокат Икромжона Хамраева подал апелляционную жалобу.

Страшная авария произошла вечером 10 июня у храма «Большой Златоуст». На перекрестке улиц 8 Марта и Малышева пассажирский автобус ПАЗ пытался проехать на красный сигнал светофора. Но не справился с управлением. В него врезался кроссовер Lifan, затем микроавтобус влетел в толпу пешеходов на тротуаре.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма «Большой Златоуст» Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Машина остановилась только после того, как врезалась в храм. Среди пассажиров пострадавших не было. Четыре пешехода, оказавшиеся под колесами автобуса погибли на месте. Среди них девятилетний мальчик Саша и его мама Екатерина Соколова. Еще пять человек получили различные травмы.

До задержания на месте трагедии Икромжон успел сообщить журналистам, что ему стало плохо за рулем. Позднее на допросе в отделе Следственного комитета мужчина заявил, что перепутал педали газа и тормоза.

Хамраев обвиняется в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Поданной статье водителю грозит до семи лет колонии.

Вскоре после смертельного ДТП водителю избрали меру пресечения. Суд заключил Хамраева под стражу по 10 августа. В суде Икромжон Хамраев не стал общаться с журналистами. В начале он лишь тихонько произнес, что не знает, как все вышло, а затем в ответ на вопросы от СМИ мужчина молчал и смотрел в пол. Позднее мужчина обжаловал свой арест.

- Заслушав доводы сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил Икромжону Хамраеву меру пресечения в виде заключения под стражу по 10 августа 2026 года, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее смягчить меру пресечения пытался директор транспортной компании ОО «Авто-Ном», которая обслуживает маршрут №81. Алексею Яркову было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, перевозчик нарушал режим работы и отдыха водителей автобусов. Сами автомобили не проходили технические проверки, а сотрудников не проверяли медики перед началом смены.

Ярков также находится в СИЗО. Ранее во время заседания по избранию меры пресечения он заявил, что не признает вину. По его словам, техническое состояние автобусов регулярно проверяется, а водители работают в соответствии с графиком. Суд также оставил директора компании-перевозчика под стражей.

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