Директора компании, чей автобус сбил толпу у храма, оставили в СИЗО

Алексей Ярков был начальником водителя автобуса, сбившего насмерть четырех человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной суд оставил без изменения меру пресечения директору ООО «Авто-Ном» Алексею Яркову, ставшего фигурантом уголовного дела после смертельной аварии у храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге.

Вечером 10 июня пассажирский автобус ПАЗ выехал на перекресток на красный сигнал светофора, протаранил кроссовер Lifan и влетел в толпу пешеходов на тротуаре. В результате наезда погибли четыре человека, включая 9-летнего мальчика Сашу и его мать Екатерину Соколову.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма «Большой Златоуст» Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Алексею Яркову было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, перевозчик нарушал режим работы и отдыха водителей автобусов.

Ранее Алексей Ярков заявлял, что не признает вину.

– Директор компании ненадлежащим образом организовывал их медицинское освидетельствование перед выходом на маршрут, не проводил инструктаж водителей, при принятии на работу водителей из числа иностранных граждан не проверял наличие у них необходимых профессиональных навыков и знание ими русского языка, допускал иные нарушения, то есть оказывал услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности, – отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что за рулем автобуса был 49-летний Икромжон Хамраев. Он также подал апелляцию и надеется оказаться на свободе на период следствия.

До роковой аварии у Икромжона Хамраева было шесть штрафов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале года южанин приехал на Урал из Санкт-Петербурга. На допросе Икромжон признался, что перепутал педали тормоза и газа.

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