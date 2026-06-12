«Это несчастный случай»: как оправдывались в суде водитель автобуса, насмерть сбивший пешеходов, и директор фирмы-перевозчика

Водителю автобуса, сбившего насмерть пешеходов, и директору компании-перевозчика арестовали Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге водителя автобуса №81 Икромжона Хамраева и директора транспортной компании ООО «Авто-Ном» Алексея Яркова отправили под стражу до 10 августа. Судебное заседание по избранию меры пресечения состоялось 12 июня в Ленинском районном суде.

По версии следствия, 49-летний Икромжон Хамраев устроил смертельное ДТП вечером 10 июня в центре Екатеринбурга. Маршрутка проезжала перекресток улиц 8 Марта и Малышева. Как рассказывали в региональном СК, водитель пытался проскочить на желтый сигнал светофора.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма «Большой Златоуст» Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Автобус врезался в храм «Большой Златоуст» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Двигаясь по 8 Марта, он протаранил автомобиль Lifan, после чего вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов, которые ждали «зеленого». Автобус остановился только после того, как врезался в храм «Большой Златоуст». Очевидцы рассказывали, что слышали характерный хлопок от удара. Момент аварии попал на видео, которое опубликовали в ГАИ. На кадрах видно, как люди даже не успевают понять, что на них летит автобус.

- Я только обернулся, вижу, что автобус уже врезается в левое крыло автомобиля, ломает ограждения у тротуара и пролетает мимо нас. Буквально метр и мы бы тоже оказались под автобусом. Все очень резко произошло. Бах, и под колесами люди. Пять человек, - рассказывал «КП-Екатеринбург» очевидец трагедии Виталий Казанцев. Он вместе с подругой сидел на скамейке возле храма.

В салоне автобуса было 11 человек, из них никто не пострадал. Водители автобуса и легковушки также отделались испугом. Но для пешеходов это ДТП стало смертельным.

ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕБЕНОК

К месту трагедии в тот вечер стянулись экстренные службы, несколько машин «скорой помощи», начальник полиции ГУ МВД области Владимир Молодцов, глава регионального ГАИ Алексей Спиридонов, усиленная следственно-оперативная группа, министр здравоохранения, заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова. Место ЧП закрыли от посторонних глаз.

По словам Татьяны Савиновой, трем людям, пострадавших в аварии, потребовалась госпитализация. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Всего же было пятеро пострадавших, двое были отпущены домой после оказания первой помощи.

Место ЧП было огорожено Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Четыре человека погибли на месте происшествия. По колесами многотонного автобуса оказались две женщины, ребенок и один парень.

- Среди скончавшихся женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, еще одна женщина по фамилии Бекетова. У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Позднее стало известно, что насмерть сбитый ребенок оказался сыном Екатерины Соколовой, которая тоже погибла в трагедии.

На следующее утро после аварии горожане организовали стихийный мемориал возле «Большого Златоуста». Люли несли цветы, свечи и мягкие игрушки. Днем прошла панихида по погибшим.

Горожане несли цветы к месту трагедии Фото: Ольга ЮШКОВА Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

СУД ПО ИКРОМЖОНУ

49-летний Икромжон Хамраев прибыл в Екатеринбург в начале февраля из Санкт-Петербурга.

- Работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Сразу после ЧП он был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым. В базе данных ГАИ значится, что он имеет шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где ранее пребывал, - рассказывал полковник Горелых.

Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Основная версия, которую отрабатывают следователи: водитель грубо нарушил ПДД. На допросе он сообщил, что перепутал педали: думал, что нажал на тормоз, но продолжал «давить» на газ.

На Икромжона возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В суде Икромжон Хамраев не стал общаться с журналистами. В начале он лишь тихонько произнес, что не знает, как все вышло, а затем в ответ на вопросы от СМИ мужчина молчал и смотрел в пол.

Водитель, сбивший пассажиров, заявил, что не знает, как все вышло

Икромжон Хамраев молчал и смотрел в пол Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Обвиняемый плохо понимает по-русски. На заседании суда ему потребовался переводчик. Само заседание закрыли от журналистов. Ленинский районный суд отправил Икромжона Хамраева под стражу до 10 августа.

СУД ПО ДИРЕКТОРУ

Параллельно Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении 43-летнего руководителя компании ООО «Авто-Ном», где работал водитель.

Директор компании-перевозчика Алексей Яров обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Алексей Ярков не признал вину Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По версии следствия, глава предприятия постоянно нарушал правила выпуска транспортных средств на линию. Например, техническое состояние автобусов контролировалось плохо, а водители перед выходом на линию не проходили медосмотр. Также нарушался режим труда и отдыха сотрудников.

Директор ООО «Авто-Ном» Алексей Ярков заявил, что не признает свою вину

Перед заседанием Алексей Ярков заявил, что не признает свою вину. По его словам, трагедия – несчастный случай, водитель хотел проскочить на желтый сигнал светофора, но не вышло.

- Меня там не было, я ничего не могу сказать. Водитель нормальный, работал давно. Автобусы постоянно проходят технические проверки. У нас около ста машин, более миллиона человек перевозим в месяц, - рассказал директор ООО «Авто-Ном».

Алексей Ярков намерен обжаловать решение суда Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд отправил Алексей Яркова в СИЗО до 10 августа. Обвиняемый заявил,что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.

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