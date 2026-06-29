Выплатил семье миллион рублей: лихач, угробивший маму двоих детей в жутком ДТП, признал вину

В суде по избранию меры пресечения обвиняемый прятал лицо от камер Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области завершили расследование смертельного ДТП на проспекте Космонавтов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Страшная авария произошла вечером 11 апреля в Екатеринбурге. По версии следствия, ДТП устроил безработный 24-летний Дмитрий Гаренских, который был за рулем внедорожника Lexus. Очевидцы рассказывали, что лихач гнал на огромной скорости, «шашковал» и подрезал водителей на проезжей части.

На проспекте Космонавтов недалеко от торгового центра Veer Mall он не справился с управлением и врезался в легковушку марки Toyota. От удара внедорожник вынесло на «встречку».

На встречной полосе автомобиль столкнулся с BMW. За рулем иномарки была 30-летняя Анна Жидких. В салоне был ее полуторагодовалый сын. Малыша и его маму срочно госпитализировали, но Анну врачам спасти не удалось. Ребенок длительное время был подключен к ИВЛ, он получил переломы и черепно-мозговую травму. Сейчас мальчик выписан из больницы и находится вместе с отцом на амбулаторном лечении, сообщил Валерий Горелых.

Автомобиль погибшей превратился в груду металла. Фото: Валерий Горелых

Виновник аварии пытался сбежать с места трагедии, но неравнодушные очевидцы его успели задержать. Один из водителей удерживал лихача до приезда полиции. По его словам, Гаренских вел себя неадекватно: мычал, плевался в окружающих и показывал нецензурные жесты. Позднее станет известно, что мажор оказался пьян.

Собранные следователями материалы вместились в три тома. Уголовное дело направлено для согласования и подписания обвинительного заключения заместителю прокурора области старшему советнику юстиции Вадиму Чукрееву. Лихача обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и», ч. 2. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство малолетнего (ч. 3, ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

- Фигурант резонансного дела был арестован и до настоящего времени находится под стражей в СИЗО. За период разбирательства представители МВД организовали порядка 10 судебных экспертиз. Обвиняемый вину признал и выплатил потерпевшей стороне один миллион рублей. Потерпевшему малышу причинен тяжкий вред здоровью. Дело для рассмотрения по существу будет направлено в Орджоникидзевский районный суд столицы Среднего Урала, - отметил полковник Горелых.

Во время избрания меры пресечения Дмитрий Гаренских старательно прятал лицо от камер СМИ. С судьей он общался жестами и кивками головой. На суде он заявил, что живет вместе с родителями в Кировграде.

- В камере СИЗО обвиняемый демонстрирует из себя страдающего человека. Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как все произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти, - сообщал ранее Валерий Горелых.

Это его далеко не первое нарушение ПДД. Всего к аминистративной ответственности лихач привлекался 18 раз, в том числе его лишали прав за то, что сел пьяным за руль. Позднее водительские права Гаренских восстановил.

Супруги должны были отметить годовщину свадьбы, но не успели. Анна погибла в ДТП. Фото: соцсети

У погибшей Анны Жидких осталось двое детей. Старшему сыну шесть лет. В день трагедии женщина ехала из поселка Балтым, чтобы встретить мужа из командировки. Друзья семьи рассказывали, что пара была вместе еще со школьных лет. 15 апреля супруги должны были отметить годовщину свадьбы. Прощание с Анной прошло 16 апреля в Екатеринбурге.

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