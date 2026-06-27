По итогам голосования соболенку-талисману присвоили имя Уралик Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершилось голосование за имя соболенка-талисмана Международного фестиваля молодежи. Так, символа предстоящего события назвали Уралик. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

- Соболь Уралик во время фестиваля станет одним из ключевых символов события. Он будет участвовать в церемониях открытия и закрытия, появляться на главных площадках и встречать гостей, - рассказали в Департаменте.

Свердловчане выбрали имя символу Международного фестиваля молодежи Видео: Департамент информационной политики Свердловской области

На втором месте по итогам голосования, с небольшим отрывом от победителя, оказался Екатик. Далее расположились Демид, Снежок и Малахитик. В конце списка оказались Данила, Мирон, Макс, Рифей и Фестик.

Отмечается, что самым вовлеченным в голосование оказался Екатеринбург – жители уральской столицы составили почти 52% от общего числа участников. Также довольно активными в выборе имени для соболенка-талисмана стали Нижний Тагил и Первоуральск.

Напомним, что Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. Участие в нем примут порядка 10 тысяч представителей 190 стран мира.