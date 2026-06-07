Уральцы могут выбрать имя символу Международного фестиваля молодежи

Денис Паслер предложил проголосовать за имя для талисмана фестиваля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области предложил уральцам выбрать имя символа Международного фестиваля молодежи. Талисманом стал соболь. Об этом Денис Паслер сообщил в своем телеграм-канале.

- Молодые активисты Урала предложили выбрать соболенку имя, чтобы он вошел в историю фестиваля, - отметил губернатор.

Уральцы могут проголосовать за имя маскота с 6 по 26 июня на Информационном портале Свердловской области. Результаты объявят во время итогового мероприятия ко Дню молодежи.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года. Участие в нем примут участники из 190 стран мира. От Свердловской области заявлено порядка 1,5 тысячи участников и около 2 тысяч волонтеров.