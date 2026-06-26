Уралец под наркотиками угнал авто и насмерть сбил 14-летнюю школьницу: как его наказали

Александр Лобунский признал вину. Фото: Первоуральский городской суд/Госавтоинспекция Свердловской области

В Первоуральске огласили приговор жителю Новоуткинска Александру Лобунскому. 1 декабря прошлого года мужчина угнал Ford Fusion и насмерть сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по «зебре» на улице Карла Маркса.

В тот день девочка шла к автобусной остановке, чтобы уехать в школу. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте. Свою вину горе-водитель признал полностью. Как оказалось, он уже был лишен прав. При этом находился в состоянии наркотического опьянения. Сам же он утверждал, что «отвлекся на разговор с пассажиром».

– В ходе судебного рассмотрения Лобунский пояснил, что не отрицает совершения преступлений, однако наркотическое средство он употребил за 20 дней до совершения инкриминируемых деяний, – отметили в прокуратуре Свердловской области.

Суд признал его виновным по статье 166 УК РФ «Угон», а также пунктам «а», «в» ч.4 ст.264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством».

Александру Лобунскому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права управления транспортным средством на срок 2 года.

Напомним, что под Невьянском в результате аварии погибла 19-летняя Анастасия Хасанова. Девушка находилась в автомобиле, за рулем которого была ее лучшая подруга Екатерина Пономарева. Экспертиза установила, что девушка разогналась до 140 км/час будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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