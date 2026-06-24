Анастасия (слева) скончалась на месте, Екатерину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Фото: читатель «КП»/Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель легковушки Kia Екатерина Пономарева, попавшая вместе с друзьями в страшную аварию под Невьянском, села за руль в состоянии алкогольного опьянение. Экспертиза выявила в ее крови этиловый спирт.

Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил официальный представитель свердловской полиции Валерий Горелых. Вечером 7 мая Екатерина Пономарева выпила с друзьями и села за руль отцовской иномарки. Неподалеку от станции Аять легковушка разогналась до 140 км/час, перевернулась и врезалась в дерево.

Сидевшая сзади 19-летняя Анастасия Хасанова погибла мгновенно. Сама Екатерина получила множественные переломы. Находившейся с девушками в салоне 20-летний знакомый Данил Зиннуров был госпитализирован с повреждениями средней тяжести.

– Поступившая в следственное подразделение полиции Невьянска медицинское исследование подтвердило предположение представителей МВД о том, что подозреваемая употребляла накануне смертельного ДТП алкоголь. Концентрация вещества (этанола) 0,48 г/л - что означает легкую степень опьянения, – резюмировал полковник Горелых.

После аварии Екатерина отказалась от медицинского освидетельствования Фото: читатель «КП».

На месте аварии 20-летняя Екатерина отказалась от добровольного медицинского освидетельствования. За полтора года водительского стажа девушка успела «заработать» 14 штрафов.

– Они дружили с самого детства, – рассказала «КП-Екатеринбург» мать погибшей Алена Хасанова. – Я была на месте аварии: удар пришелся со стороны девочек, Настя не выжила. Катю сегодня будут оперировать. Нет, я не требую уголовного преследования для нее. Она и так будет всю жизнь себя винить за случившееся.

Иномарка восстановлению не подлежит. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Если полиция переквалифицирует уголовное дело по более тяжкой статье, то Екатерине Пономаревой будет грозить до 12 лет заключения.

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