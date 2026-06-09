Анастасия выросла в многодетной семье. Фото: читатель «КП»/Госавтоинспекция Свердловской области

В Невьянске устанавливают обстоятельства смертельной аварии на 7 километре подъезда к станции Аять. Вечером 7 мая черная Kia под управлением 20-летней Екатерины Пономаревой разогналась до скорости 140 км/час, слетела в кювет и несколько раз перевернулась. По словам очевидцев, иномарку в буквальном смысле остановило дерево.

Вместе с Екатериной ехала ее лучшая подруга – Анастасия Хасанова и 20-летний друг Данил. От полученных травм 19-летняя Настя скончалась на месте ДТП. По данным «КП-Екатеринбург», Екатерина получила множественные переломы и была госпитализирована в больницу Невьянска.

В Госаватоинспекции сообщили, что девушка отказалась от медицинского освидетельствования, за что на нее составили административный протокол. За полтора года в качестве водителя она успела получить 14 штрафов.

Полиция выясняет, в каком состоянии была за рулем Екатерина. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Как стало известно «КП-Екатеринбург», в больнице у Екатерины взяли кровь на анализ. Полиция выясняет, в каком состоянии она села за руль.

Анастасия Хасанова выросла в многодетной семье, была второй по старшинству из пятерых. По словам ее матери, девушка работала на складе маркетплейса. А с Екатериной дружила со школьной скамьи.

– Они дружили с самого детства, – рассказала «КП-Екатеринбург» Алена Хасанова. – Я была на месте аварии: удар пришелся со стороны девочек, Настя не выжила. Катю сегодня будут оперировать. Нет, я не требую уголовного преследования для нее. Она и так будет всю жизнь себя винить за случившееся.

Заветной мечтой Анастасии был переезд на черноморское побережье, рассказывают друзья.

– Да, дочка жила в Сочи два месяца. Но потом решила вернуться, быть поближе к маме, – добавила Алена Хасанова.

Анастасия мечтала жить у моря. Фото: читатель «КП»

Прощание с Анастасией Хасановой пройдет 11 июня в Среднеуральске в Храме во имя Святителя Николая Чудотворца.

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