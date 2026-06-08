«Родители не должны хоронить своих детей»: девушка за рулем Kia перевернулась на бешеной скорости и погубила подругу

Никто из компании не был пристегнут ремнями безопасности

Стало известно, кто погиб в страшной аварии под Невьянском. Трагедия произошла днем 7 июня вблизи станции Аять. Легковушка Kia под управлением 20-летней Екатерины Пономаревой разогналась до 140 км/час и перевернулась.

В результате удара ее 19-летняя подруга Анастасия Хасанова скончалась на месте, еще один пассажир – 20-летний Данил из Среднеуральска получил тяжелые травмы. Сейчас молодой человек находится в больнице Невьянска.

После аварии Екатерина отказалась от медицинского освидетельствования, что будет стоить ей водительских прав и штрафа в 30 тысяч рублей. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отметили, что до конца недели может быть решен вопрос о возбуждении уголовного дела. В таком случае Екатерине будет грозить до 3 лет лишения свободы.

Легковушка вылетела с дороги на скорости 140 км/час. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

– Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ она привлекалась 14 раз. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась. В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.6 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ. По факту ДТП назначено проведение расследования, – сообщили в Госавтоинспекции.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые Анастасии, компания ехала из Верхней Пышмы отдыхать на Аятское водохранилище. Погибшая девушка работала в пункте выдачи маркетплейса.

– Родители не должны хоронить своих детей, – сказала подруга Анастасии.

– Ты ушла очень рано, это тяжелая утрата для всех нас. Маленькая хохотушка, спи спокойно, – пишут друзья девушки в социальных сетях.

Анастасии было всего 19 лет. Фото: читатель «КП»

Известно, что никто из находившихся в иномарке не был пристегнут ремнями безопасности.

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