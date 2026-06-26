Смотрящего за Свердловской областью отправили в сибирскую тюрьму: там шьют одежду для силовиков и ставят спектакли

На публике Марсель Гасанов отрицает причастность к криминальным структурам Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Смотрящего за Свердловской областью Марселя Гасанова, приговоренного к 13 годам заключения, этапировали в колонию особого режима в Кемеровской области. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вероятно, речь идет о ИК № 29 в Кемерово, где осужденные шьют одежду для силовиков, изготавливают обувь. А также участвуют в театральных постановках.

– Исправительная колония особого режима, лимит наполнения 754 человека, включая областное единое помещение камерного типа на 51 место, а также изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, – сообщается в описании на сайте регионального управления ФСИН.

По словам собеседника, осужденных по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» всегда отправляют отбывать наказание в другой регион.

– Даже если бы в Свердловской области еще были колонии особого режима, Гасанова все равно этапировали куда-нибудь подальше. Чтобы у него не было влияния, – отметил инсайдер.

Марсель Гасанов был назначен смотрящим на Среднем Урале осенью 2024 года, этот статус он получил после встречи в Москве с ворами в законе Бадри Кутаисским и Шакро Молодым. Позже они проинформировали свердловских авторитетов о назначении Гасанова во время видеозвонка в WhatsApp*.

При этом свою роль смотрящего Марсель Гасанов так и не признал. А также пытался скрыть свою приверженность идеологии АУЕ**. Уже будучи в СИЗО ему предъявили обвинение в оскорблении одного из охранников изолятора.

– Также сам Гасанов неоднократно заявлял о своем статусе «смотрящего» за Свердловской областью на различных сходках, решал различные вопросы, связанные с криминалом, сбором средств на банковские карты в «общак» для приобретения сигарет, чая, продуктов для отбывающих наказание в местах лишения свободы, принимал решения о расходовании этих денежных средств, – говорится в приговоре Свердловского областного суда.

По данным «КП-Екатеринбург», Марсель Гасанов намерен подать кассационную жалобу в Верховный Суд России. Авторитет по-прежнему не теряет надежды быть оправданным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

В конце октября 2025 года Гию Свердловского задержали и обвинили по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Мы подробно рассказывали, что входило в его обязанности. В квартире Акоева нашли ножи с воровскими звездами и $ 40 000.

*принадлежит компании Мeta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.

**признано экстремистским движением и запрещено в России.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru