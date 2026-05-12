Марсель Гасанов получил статус смотрящего и объявил Гию Свердловского «нерукопожатным» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Криминальный мир Екатеринбурга и Свердловской области узнал имя нового смотрящего по видеозвонку в WhatsApp*. Как оказалось, воры в законе Бадри Кутаисский и Шакро Молодой назначали Марселя Гасанова смотрящим за Свердловской областью осенью 2024 года. О чем позже проинформировали местных авторитетов по конференц-связи в запрещенном мессенджере.

Перед этим Гасанов объявил вора в законе Гию Свердловского «нерукопожатным» и обвинил в работе на силовиков. Информация об этом появилась в опубликованном приговоре Свердловского областного суда.

Видео: Екатеринбург. Главное Как спецназ задерживал криминального авторитете Марселя Гасанова

– Гасанов неоднократно заявлял о своем статусе «смотрящего» за Свердловской областью на различных сходках, решал различные вопросы, связанные с криминалом, сбором средств на банковские карты в «общак» для приобретения сигарет, чая, продуктов для отбывающих наказание в местах лишения свободы, принимал решения о расходовании этих денежных средств, – говорится в приговоре Свердловского областного суда.

В ноябре 2025 года Марселя Гасанова приговорили к 13 годам заключения. Его признали виновным по трем статьям, включая 210.1 УК РФ – «Занятие высшего положения в преступной иерархии». А также за оскорбление и угрозы надзирателю СИЗО. При этом на заседания Марсель Гасанов неоднократно заявлял, что не является смотрящим. А также рассказывал, как его «травят» в изоляторе.

В приговоре суда указано, что перед получением статуса смотрящего Гасанов объявил нерукопожатным последнего вора в законе на Урале – Гию Свердловского (настоящее имя Георгий Акоев – Прим.ред). И уличил его в работе на силовиков. Об этом сообщил засекреченный свидетель.

– Свидетель, данные которого засекречены, пояснил суду, что является лидером одной из преступных группировок, знаком с Гасановым, который, имея криминальный статус «бродяга», объявил, что «вор в законе» *С.* информирует правоохранительные органы и является «нерукопожатным», утратил влияние, поскольку боится уголовной ответственности…Сам Гасанов также подтвердил свой статус «смотрящего» за Свердловской областью на сходке в г. Екатеринбурге, решал вопросы, связанные со сбором средств на «общак» в наличной и безналичной формах, с направлением их в колонии, а также «ворам в законе», – указано в документе.

Гию Свердловского задержали незадолго до приговора Марселю Гасанову Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце октября 2025 года Гию Свердловского задержали и обвинили по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Мы подробно рассказывали, что входило в его обязанности. В квартире Акоева нашли ножи с воровскими звездами и $ 40 000.

*принадлежит компании Мeta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru