В Екатеринбурге мигранта приговорили к 13 годам колонии за изнасилование ребенка

Прокуратура посчитала приговор слишком мягким Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорили 55-летнего Аваза Х.

По данным «КП-Екатеринбург», в декабре 2025 года житель Уралмаша надругался над 9-летним мальчиком. Задержать преступника удалось по горячим следам, 28 декабря мигранта взяли под стражу.

Несмотря на тяжесть обвинений, Аваз дважды подавал апелляции в надежде выйти на свободу. Однако получал отказ и до окончания судебного процесса оставался в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, Аваза признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Согласно картотеке инстанции, прокуратура обжаловала приговор. Возможно, в надзорном ведомстве посчитали наказание, назначенное южанину, слишком мягким.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

В мае 2026 года Свердловский областной суд приговорил к 18 годам заключения бывшего концертмейстера хоровой школы Данилу Кириллова. Его признали виновным в растлении трех учениц, с одной из которых он ездил отдыхать в термальный комплекс.

В июле этого года в Екатеринбурге огласят приговор супругам из Нижней Салды. Бывшего полицейского и его жену обвиняют десятках эпизодов насилия над дочерьми. Подсудимые признали свою вину частично, а прокуратура запросила для них 25 и 24 года лишения свободы.

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