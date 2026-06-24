Суд назначил лыжнику 4,6 лет колонии поселения Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Яков Шушарин, избивший школьника на снегокате в Екатеринбурге, подал апелляционную жалобу на свой приговор. Напомним, в январе 2026 года, на склоне горы Уктус, мужчина вместе с супругой учил кататься на лыжах 4-летнюю дочь. Внезапно в супругу Шушарина влетел 13-летний Властимир на снегокате, которого случайно занесло в сторону семейной пары. Мужчина сразу же накинулся на школьника: он сильно избил его, а затем продолжил кататься на лыжах и отдыхать вместе с семьей.

ПЕРЕЛОМ НОСА, ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА

В Екатеринбурге на Уктусе мужчина набросился с кулаками на ребенка Видео: телеграм-канал «Записки роскошной мамы»

Шурина разыскивали несколько дней. В итоге мужчина сам пришел в отдел полиции и во всем сознался. Перед этим он сменил имидж: сбрил усы и сделал новую прическу.

- В супругу влетел молодой человек на снегокате. У меня сложилось впечатление, что он сделал это намеренно, поскольку он даже не крикнул о том, чтобы мы отошли. Я был в состоянии шока, поэтому накинулся на него. Очень испугался за семью, - объяснял Яков.

Властимир получил черепно-мозговую травму, в том числе и сотрясение мозга, гематомы, ссадины, перелом носа. Как говорила мама мальчика Кристина Назырова, в будущем ее сыну придется делать операцию по исправлению носа: сейчас он сильно искривлен.

Также в деле, по словам мамы мальчика, присутствует второй потерпевший - друг Властимира. Максим, так зовут школьника, в день инцидента он также катался на снегокате.

ВИНЯТ ВО ВСЕМ ПОДРОСТКА

Шушарин несколько месяцев провел в СИЗО Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В январе Чкаловский райсуд отправил Шушарина в СИЗО, однако в апреле его отпустили под запрет определенных действий. Прокуратура запрашивала для лыжника 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. В июне мужчину признали виновным в хулиганстве (213 статья УК РФ), а также в умышленном причинении вреда здоровья средней тяжести (112 статья УК РФ). На приговор Шушарин пришел с женой и матерью.

- Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев колонии-поселения. Также с осужденного в пользу несовершеннолетнего потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей, - сообщали в суде.

Шушарины были не согласны с решением суда. В зале началась дискуссия.

- Мать не соблюдает правила по воспитанию своего сына, - возмущалась супруга подсудимого. - Кататься на снегокате на горнолыжном склоне запрещено. Если бы мама Властимира запрещала ему это делать, то инцидента с избиением бы не произошло.

Приговор лыжнику, избившему подростка, обернулся скандалом

Судя по картотеке Чкаловского суда, апелляционную жалобу на приговор подал сам Шушарин, а также его защитник. Дело пока не поступило в Свердловский областной суд, сообщили нам в пресс-службе.

Отметим, что по словам Кристины Назыровой, Шушарин не признал свою вину и даже не принес извинений.

- Мало того, что он избил моего сына, так еще и твердит, что мы виноваты, оспаривает каждое решение. Яков и его семья пытаются уйти от ответственности, - говорила мама подростка.

Назырова также отметила, что лыжник написал на нее и маму второго пострадавшего заявление в полицию - чтобы семьи проверили и при необходимости поставили на учет в ПДН.