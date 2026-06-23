Инцидент произошел в автобусе №67 Екатеринбурга. Фото: скриншот видео

Толпа подростков напала на водителя автобуса в Екатеринбурге. Инцидент произошел 20 июня на маршруте №67. Водитель приехал на конечную станцию и оповестил пассажиров о том, что нужно покинуть автобус, однако пять юношей начали сопротивляться: забежали в салон, а затем и в кабину водителя. Параллельно школьники все снимали на видео.

Мужчина пытался вытолкнуть юношей из транспорта. Однако те ударили его электрошокером. В ответ водитель, оказавшись в западне, ранил одного из подростков ножом. Только после этого дебоширы разбежались.

В Екатеринбурге молодые люди нападали на водителя автобуса Видео: Екатеринбург. Главное

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии, ситуации, когда на водителей общественного транспорта нападают, случаются крайне редко. Чаще всего вандалы просто портят салоны автобусов, трамваев и троллейбусов.

- По правилам безопасности водитель должен был закрыться в кабине автобуса и вызвать полицию. Водитель получил удар электрошокером, однако серьезно не пострадал. В Гортрансе окажут поддержку и содействие мужчине, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Недавно обсуждался вопрос об установлении тревожных кнопок в транспорте.

Отметим, что после инцидента водитель автобуса сам пришел в отдел полиции.

- Все участники конфликта установлены и опрошены полицией. Водитель общественного транспорта подал встречное заявление в отношении своих оппонентов. В ближайшее время полиция также даст правовую оценку их действия, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчину уже отпустили на свободу, в ближайшее время он вернется к работе. Автобус же пока не может выйти на маршрут. Ущерб оценили минимум в 154 тысячи рублей: разбито стекло заднего вида за 34 тысячи, плюс простой автобуса, который выходит примерно 40 тысяч рублей в сутки.

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