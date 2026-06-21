Подросток забрался в кабину водителя и применил электрошокер. Фото: скриншот видео

В уральской столице 20 июня произошла потасовка в автобусе. Водитель, который завершал смену, оповестил пассажиров. В ответ на это, пять молодых людей отказались покидать салон автобуса № 67 и проявили агрессию. Ролик из салона автобуса опубликовал канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии.

На видео попали моменты, как мужчина стал выводить сначала одного подростка. Тот снимал происходящее на видео. Но после этого, он вместе с товарищем прошел в салон. Далее молодые люди самовольно забрались в кабину водителя. В ответ на это, он стал выталкивать их. Затем другой молодой человек специально закрывал дверь в кабину, чтобы удерживать водителя.

В Екатеринбурге молодые люди нападали на водителя автобуса Видео: Екатеринбург. Главное

После в салон врывался парень, у которого в руках был электрошокер. Он также нападал на водителя. Тогда мужчина, оказавшийся в западне, ударил парня ножом. Ребята бросились прочь.

- В ситуации, когда на тебя нападают пятеро пьяных людей, вооруженных электрошокером, в пустом салоне поздно ночью, — остается лишь защищать свою жизнь. Водитель был вынужден был обороняться и защищать жизнь всеми доступными средствами, - публиковали позицию транспортного предприятия в канале «Автобусы Екатеринбурга».

Сам же водитель автобуса после случившегося пришел в отдел полиции. Силовики задержали мужчину. Ведомство уже проводит проверку.

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