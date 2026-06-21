Водитель автобуса после случившегося сам пришел в отдел полиции Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 20 июня произошел инцидент с участием водителя автобуса № 67 и пассажирами. В Сети появилось видео, как вооруженный мужчина набросился на пассажиров.

На кадрах, которые публикует «Злой Екатеринбург», вооруженный водитель размахивает ножом. Он в грубой форме просит их выйти из салона. Однако их это лишь раззадорило. Один из них набросился на водителя с кулаками. Подростки в ответ просили снимать инцидент. Сказано, что водитель нанес три ранения.

В Екатеринбурге водитель автобуса ударил ножом пассажира Видео: Злой Екатеринбург

Официальную позицию автобусного предприятия по поводу случившегося публикует канал «Автобусы Екатеринбурга». Сказано, что водитель завершал смену. В 23:22 с конечной «Ритейл Парк» он отправился в сторону «Автовокзала». В салон автобуса зашла компания нетрезвых молодых людей. Эти пять человек садились на остановке «Военная». После чего произошел конфликт. Уточняется, что молодые люди провоцировали мужчину. Они баловались с камерой наблюдения в салоне.

- Пятеро молодых людей подошли к кабине водителя и спровоцировали конфликт. Началось настоящее нападение: пятеро против одного. В ход пошли не только кулаки, но и электрошокер. Автобусу были нанесены повреждения, - сказано в сообщении. - В ситуации, когда на тебя нападают пятеро пьяных людей, вооруженных электрошокером, в пустом салоне поздно ночью, — остается одно - защищаться. Водитель оборонялся и защищал жизнь всеми доступными средствами.

Уточняется, что водитель не стал скрываться от силовиков. После случившегося он пришел в ближайший отдел полиции.

– Водитель задержан сотрудникам полиции. По факту происшествия проводится проверка, – сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.

К тому же, автобусное предприятие в будущем планирует установить тревожные кнопки. Так хотят обезопасить водителей, оказавшихся в критической ситуации.