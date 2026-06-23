Из-за смерча в Кушве в шахте оказались заблокированы 16 горняков

Шахтеры застряли под землей из-за смерча 22 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время разрушительного урагана в городе Кушва Свердловской области 16 человек оказались заблокированы в шахте. Все из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

По официальным данным МЧС на утро 23 июня, торнадо повредил 124 частных дома и 25 автомобилей. Полностью разрушены 32 частных дома. Ветер валил деревья и разрушал все на своем пути. На данный момент известно о 16-ти пострадавших.

В Свердловской области смерч обрушился на Кушву Видео: читатель «КП»

В первой половине дня было восстановлено внешнее электроснабжение. На месте ЧП находится губернатор Свердловской области.

- У нас было много задач, которые нужно было решать вчера вечером, ночью и сегодня с утра. Первое - не стало электроэнергии. Это повлекло за собой отключение работы всех главных предприятий. Но самое главное, 16 человек были заблокированы в шахте. Работа была организована, в 4 часа утра все шахтеры вышли в нормальном самочувствии, - сообщил Денис Паслер.

Дома и деревья оказались разрушены. Фото: читатель

В настоящее время предприятия Кушвы работают в штатном режиме, заключил глава региона. Электричество специалисты продолжают восстанавливать. Вернуть свет всем местным жителям обещают в течение сегодняшнего дня.

По словам очевидцев, смерч образовался на Кушвинском пруду, а затем двигался на север вдоль улиц Коммуны, Первомайской и Чапаева. На этих участках больше всего разрушений. Где-то просто повреждена кровля, а где-то кроме каменных стен ничего не осталось. Мебель, обломки стен и кровли все еще лежат вокруг вперемешку.

В городе развернут пункт временного размещения, рассчитанный на 50 человек. Аварийно-восстановительные работы в Кушве продолжаются. Сотрудники МЧС подняли в небо беспилотную авиационную систему, чтобы оценить масштаб происшествия.

Ранее в департаменте информационной политики региона сообщали, что образовательные учреждения, несмотря на массовые разрушения, работают в полном объеме. Местные выпускники приступили к сдаче ЕГЭ по графику. Тех школьников, чьи школы пострадали, направили сдавать экзамен в соседние.

Часть детских садов также пострадала и требует восстановительных работ. Малышей распределили в действующие детские сады, которые уцелели. Сейчас в администрации Кушвинского муниципального округа принимают заявления от жителей, чье имущество пострадало. Сотрудники прокуратуры также организовали прием граждан.

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