В каких городах Урала стоит ждать нового торнадо: ответ синоптиков

В Кушве десятки семей остались без крыши над головой. Фото: читатель «КП»

В Кушве продолжаются работы по ликвидацию последствий страшного смерча, обрушавшегося на уральский город вечером 22 июня. По последней информации от МЧС, в результате урагана были уничтожены 16 домов, всего повреждены 124 строения, 25 автомобилей.

Несмотря на то, что были повреждены 15 линий электропередач, днем 23 июня в городе полностью восстановили энергоснабжение. В результате непогоды пострадали 16 человек, одного из них госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

В Свердловской области смерч обрушился на Кушву Видео: читатель «КП»

По словам синоптика Алексея Пулина, наибольший риск возникновения нового смерча сохраняется на востоке Среднего Урала, рядом с границей Тюменской области.

– В восточных районах Свердловской и западных районах Тюменской области возможны разрушительные шквалы до 30-35 м/с, а также существует умеренная вероятность формирования смерчей, – сообщил Алексей Пулин.

В числе пострадавших оказалась многодетная семья Валентины Вяткиной. Женщина воспитывает пятерых детей, ее супруг сейчас в зоне СВО.

– Я выглянула в окно, а на соседнем участке полетели вещи. Старшие дети убежали к себе в комнату. В этот момент там рухнула стена, дети оказались под кусками, вход к ним перекрыл шкаф купе, который тоже упал. Я давала детям указания, кричала, они ориентировались на мой голос. Сама же прикрывала младших дочек своим телом, повредила себе ногу, - рассказала «КП-Екатеринбург» Валентина Вяткина.

На место происшествия выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава региона провел в Кушве совещание с местными чиновниками.

– Образовательные учреждения в Кушве функционируют в полном объеме. Пункт ЕГЭ начал работать по установленному графику, все ученики приступили к аттестационным испытаниям. Часть детских садов требует восстановления, все воспитанники по заявкам родителей получили места в действующих детсадах, – отметил Денис Паслер.

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