Пассажирский автобус под управлением Икромжона Хамраева влетел в пешеходов, стоявших у светофора Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водитель пассажирского автобуса № 81 Икромжон Хамраев, сбивший толпу пешеходов у храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге, обжаловал свой арест. Аналогично поступил и его начальник – директор ООО «Авто-Ном» Алексей Ярков. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Хамраеву предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», ему грозит до 7 лет заключения.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма «Большой Златоуст» Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Известно, что 49-летний уроженец Киргизии переехал на Урал из Санкт-Петербурга, где «заработал» 6 штрафов.

В отношении Алексея Яркова расследуется уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, перевозчик систематически нарушал график труда и отдыха водителей.

Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы сроком до 10 лет.

– Директор компании ненадлежащим образом организовывал их медицинское освидетельствование перед выходом на маршрут, не проводил инструктаж водителей, при принятии на работу водителей из числа иностранных граждан не проверял наличие у них необходимых профессиональных навыков и знание ими русского языка, допускал иные нарушения, то есть оказывал услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности, – отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Алексей Ярков не признал вину Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Водитель автобуса выехал на перекресток на красный сигнал светофора, протаранил поворачивающий налево Lifan и сбил пешеходов у светофора. В тот день погибла Екатерина Соколова и ее 9-летний сын Саша, уроженец Ирбита – 25-летний Владислав Сонин и сотрудница Министерства финансов Свердловской области Елена Бекетова. Еще пять человек получили травмы средней тяжести.

Напомним, что на допросе в Следственном комитете Икромжон Хамраев признался, что перепутал педали.

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