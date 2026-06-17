Валерия Белкина внезапно исчезла перед днем рождения. Фото: предоставила мама девушки/Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге загадочно пропала 25-летняя it-специалист. Валерию Белкину ищут уже неделю. Девушка снимала квартиру в уральской столице и удаленно работала в крупной питерской компании. 16 июня она планировала отметить 25-летний юбилей и специально попросила на работе отгул. Но за неделю до дня рождения внезапно исчезла…

«ОТЕЦ ПРИЕХАЛ, ЧТОБЫ »

Валерия Белкина выросла в Нефтеюганске, но после окончания школы переехала в Санкт-Петербург. В северной столице девушка выучилась на it-специалиста и устроилась в компанию, предоставляющую услуги интернет-провайдера.

- Лера мечтала жить в Санкт-Петербурге и построить там успешную карьеру, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама девушки Светлана. - А потом вдруг заявила, что переезжает в Екатеринбург и будет снимать квартиру с подругой, с которой познакомилась в Интернете.

В конце декабря 2025 года девушка перебралась в уральскую столицу и продолжила работать в компании удаленно. По словам Светланы, дочь все время была с родителями на связи.

Валерия выучилась на it-специалиста в санкт-Петербурге и переехала в уральскую столицу. Фото: предоставила мама девушки

- Она могла не сразу взять трубку, но всегда перезванивала. А 10 июня мне написала соседка Леры и сказала, что моя дочь ушла из дома и не вернулась. Мы звонили ей, сначала шли гудки, но никто не отвечал, а потом абонент стал вне зоны действия сети. Подруга Леры рассказала, что перед исчезновением она удалила все соцсети. Мы не можем отследить, с кем она общалась до пропажи. Мы не уверены, что она сама удалила соцсети. Вдруг это кто-то сделал за нее, - говорит Светлана.

Родители Леры переживают, что их дочь попала в беду. 12 июня отец девушки Евгений на поезде приехал в Екатеринбург, чтобы заняться поисками. Он подал заявление в полицию и обратился к волонтерам.

- Лера раньше никогда не пропадала. Такое поведение для нее не свойственно. В службе безопасности компании, в которой она работала, нам сообщили, что на 16 июня она взяла отгул. В этот день ей исполнилось 25 лет. То есть она планировала отметить день рождения. У нее вообще были большие планы на жизнь. Я не верю, что она сама могла уйти куда-то, не сообщив нам.

Валерия может быть в красных солнцезащитных очках и с пирсингом в носу. Фото: предоставила мама девушки

По словам Светланы, в Екатеринбурге у Леры не было близких друзей и подруг кроме соседки по квартире.

- Мы обзвонили больницы и морги. Ее нигде нет. Сквозь землю провалилась что ли? В полиции или не берут трубки или обещают, что перезвонят, но не перезванивают. Мы не знаем, как продвигаются поиски нашей дочери. Запросили детализацию звонком, но тоже неизвестно, когда она будет готова и сделают ли ее вообще, - переживает женщина.

КОНКРЕТНО

Приметы Валерии Белкиной: рост – около 170 см, нормального телосложения, темные волосы до плеч, карие глаза. У Валерии может быть пирсинг в носу или на губе, тоннели в ушах. Девушка может быть в красных солнцезащитных очках.

На момент пропажи девушка была одета в черную футболку, черную кофту и черные брюки, черные ботинки.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Валерии, просим сообщить в полицию по телефонам 102, 112, в дежурную часть +7 (343) 964-82-21 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52.

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