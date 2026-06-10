В Свердловской области продолжаются поиски 51-летнего семьянина Андрея Смирнова, загадочно пропавшего полгода назад. 9 декабря 2025 года житель Сухого Лога проводил жену Ольгу на работу в детский сад, но впервые за несколько лет не заехал за ней вечером.
«ЖИЛИ ДУША В ДУШУ»
Вернувшись домой самостоятельно, Ольга обнаружила во дворе припаркованную машину супруга. Дома лежали его личные вещи и документы. Но самого Андрея нигде не было, а его телефон не отвечал.
Ольга забеспокоилась. Ее муж никогда раньше не пропадал. Супруги прожили вместе 34 года и воспитали двоих детей (у них есть 32-летняя дочь и 20-летний сын).
- Андрей – заботливый муж и хороший отец. Он встречал меня с работы уже много лет. Это наша традиция, - рассказывала «КП-Екатеринбург» женщина.
Ольга звонила снова и снова. Гудки проходили, но никто не брал трубку. А 10 декабря около 20:00 абонент стал вне зоны доступа. В тот же вечер женщина обратилась в полицию, а затем и к волонтерам.
До пропажи Андрей работал электромонтером коммунальных электрических сетей АО «Облкоммунэнерго» Сухоложского района. 9 декабря, в день пропажи, у мужчины был выходной после смены.
- Около 12:00 он отвез жену на работу, затем отдал ключи соседям и ушел в неизвестном направлении, - рассказывали в службе безопасности компании.
Ольга не верит, что он мог уйти по своей воле. По словам женщины, буквально накануне пропажи Андрей говорил жене, как сильно ее любит.
- Мы так всегда общались. Бурное выяснение отношений осталось для нас в прошлом. Последние годы мы жили душа в душу. Даже по имени друг друга не называли: он называл меня «милочкой» и я его также. Я в полном отчаянии, не понимаю, что произошло. 34 года вместе и вдруг пустота…
«РАЗГОВАРИВАЛ С КЕМ-ТО ПО ТЕЛЕФОНУ»
По записям с камеры наблюдения соседней пятиэтажки выяснилось, что 9 декабря около 12:30 мужчина ушел из дома по улице 60 лет СССР. Далее от перекрестка он мог пойти в три стороны: налево (на выезд из города), направо (в город) или перейти дорогу и отправится в лес.
- По записям с камер наблюдения также было видно, что он шел и с кем-то разговаривал по телефону. С кем именно, неизвестно. Для этого нужно делать распечатку звонков. В полиции мне ничего по этому поводу не говорят, - рассказывала супруга пропавшего.
Как рассказывали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Андрей Смирнов вел трезвый образ жизни, у него нет серьезных заболеваний, проблем с законом.
- Нет в этой истории и признаков того, что мужчина мог стать жертвой мошенников. Под руководством добровольцев отряда жители Сухого Лога обследовали улицы города, леса близ дома пропавшего, охотничьи домики, маршруты эндуро-мотоциклистов и садовые кооперативы, - рассказывали в отряде.
В поисках также участвовали друзья, родные и коллеги Андрея Смирнова.
- Я живу в соседнем доме. Хорошая семья у них. Куда мог Андрей пропасть, ни у кого даже малейшего предположения нет, - рассказывала «КП-Екатеринбург» соседка.
«МОГЛИ ПОХИТИТЬ»
Прошло шесть месяцев поисков. Все это время Ольга терялась в догадках, что могло произойти с супругом, но боялась предположить самое страшное: вдруг, его уже нет в живых. На вопрос журналиста «КП-Екатеринбург» о том, есть ли хоть какие-то зацепки, она огорченно отвечает: «Все также – мертвая тишина».
Тем временем, ориентировку с поиском опубликовали в группе эзотериков. Экстрасенсы озвучили свои версии того, что могло случиться с Андреем Смирновым. Одни утверждают, что с мужчиной произошел несчастный случай: «Ему резко стало плохо во время прогулки. Ушел глубоко в лес. Замерз насмерть», «Под лед провалился».
Другие уверены, что он давно хотел уйти от семьи: «Мужчина жив. Давно хотел уйти», «Ищите его в монастырях…Ушел сам. Раненое сердце. В живых могут не видеть, так как мог отречься от мирской жизни».
Нашлись и те, кто настаивает, что мужчину могут удерживать насильно: «Стал свидетелем чего-то страшного. Его увезли в темное помещение, избивали. Перевозили с места на место. Остановились в южной части Свердловской области, село Раздольное (возможно, там или рядом с ним где-то, дачи какие-нибудь, сараи). Знакомый похищенного, причастный к похищению, работает водителем».
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в ОМВД России «Сухоложский». Ответ ожидается.
КОНКРЕТНО
На момент пропажи Андрей Смирнов был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черные ботинки, серую шапку.
Приметы мужчины: рост – 190 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы.
Если вы видели Андрея Смирнова или знаете, где он находится, пожалуйста, позвоните по номеру горячей линии «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 или но телефону 89097045867 ОМВД России «Сухоложский».
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