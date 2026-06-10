Екатерина Смирнова вернулась домой, но мужа нигде не было, и он не отвечал на звонки. Фото: предоставила героиня публикации

В Свердловской области продолжаются поиски 51-летнего семьянина Андрея Смирнова, загадочно пропавшего полгода назад. 9 декабря 2025 года житель Сухого Лога проводил жену Ольгу на работу в детский сад, но впервые за несколько лет не заехал за ней вечером.

«ЖИЛИ ДУША В ДУШУ»

Вернувшись домой самостоятельно, Ольга обнаружила во дворе припаркованную машину супруга. Дома лежали его личные вещи и документы. Но самого Андрея нигде не было, а его телефон не отвечал.

Ольга забеспокоилась. Ее муж никогда раньше не пропадал. Супруги прожили вместе 34 года и воспитали двоих детей (у них есть 32-летняя дочь и 20-летний сын).

- Андрей – заботливый муж и хороший отец. Он встречал меня с работы уже много лет. Это наша традиция, - рассказывала «КП-Екатеринбург» женщина.

Ольга звонила снова и снова. Гудки проходили, но никто не брал трубку. А 10 декабря около 20:00 абонент стал вне зоны доступа. В тот же вечер женщина обратилась в полицию, а затем и к волонтерам.

До пропажи Андрей работал электромонтером коммунальных электрических сетей АО «Облкоммунэнерго» Сухоложского района. 9 декабря, в день пропажи, у мужчины был выходной после смены.

- Около 12:00 он отвез жену на работу, затем отдал ключи соседям и ушел в неизвестном направлении, - рассказывали в службе безопасности компании.

Ольга не верит, что он мог уйти по своей воле. По словам женщины, буквально накануне пропажи Андрей говорил жене, как сильно ее любит.

Супруги много времени проводили вместе. Фото: предоставила героиня публикации

- Мы так всегда общались. Бурное выяснение отношений осталось для нас в прошлом. Последние годы мы жили душа в душу. Даже по имени друг друга не называли: он называл меня «милочкой» и я его также. Я в полном отчаянии, не понимаю, что произошло. 34 года вместе и вдруг пустота…

«РАЗГОВАРИВАЛ С КЕМ-ТО ПО ТЕЛЕФОНУ»

По записям с камеры наблюдения соседней пятиэтажки выяснилось, что 9 декабря около 12:30 мужчина ушел из дома по улице 60 лет СССР. Далее от перекрестка он мог пойти в три стороны: налево (на выезд из города), направо (в город) или перейти дорогу и отправится в лес.

- По записям с камер наблюдения также было видно, что он шел и с кем-то разговаривал по телефону. С кем именно, неизвестно. Для этого нужно делать распечатку звонков. В полиции мне ничего по этому поводу не говорят, - рассказывала супруга пропавшего.

Как рассказывали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Андрей Смирнов вел трезвый образ жизни, у него нет серьезных заболеваний, проблем с законом.

- Нет в этой истории и признаков того, что мужчина мог стать жертвой мошенников. Под руководством добровольцев отряда жители Сухого Лога обследовали улицы города, леса близ дома пропавшего, охотничьи домики, маршруты эндуро-мотоциклистов и садовые кооперативы, - рассказывали в отряде.

В день пропажи Андрей должен был быть одет в рабочую робу с фотографии. Фото: «ЛизаАлерт»

В поисках также участвовали друзья, родные и коллеги Андрея Смирнова.

- Я живу в соседнем доме. Хорошая семья у них. Куда мог Андрей пропасть, ни у кого даже малейшего предположения нет, - рассказывала «КП-Екатеринбург» соседка.

«МОГЛИ ПОХИТИТЬ»

Прошло шесть месяцев поисков. Все это время Ольга терялась в догадках, что могло произойти с супругом, но боялась предположить самое страшное: вдруг, его уже нет в живых. На вопрос журналиста «КП-Екатеринбург» о том, есть ли хоть какие-то зацепки, она огорченно отвечает: «Все также – мертвая тишина».

Тем временем, ориентировку с поиском опубликовали в группе эзотериков. Экстрасенсы озвучили свои версии того, что могло случиться с Андреем Смирновым. Одни утверждают, что с мужчиной произошел несчастный случай: «Ему резко стало плохо во время прогулки. Ушел глубоко в лес. Замерз насмерть», «Под лед провалился».

Другие уверены, что он давно хотел уйти от семьи: «Мужчина жив. Давно хотел уйти», «Ищите его в монастырях…Ушел сам. Раненое сердце. В живых могут не видеть, так как мог отречься от мирской жизни».

Нашлись и те, кто настаивает, что мужчину могут удерживать насильно: «Стал свидетелем чего-то страшного. Его увезли в темное помещение, избивали. Перевозили с места на место. Остановились в южной части Свердловской области, село Раздольное (возможно, там или рядом с ним где-то, дачи какие-нибудь, сараи). Знакомый похищенного, причастный к похищению, работает водителем».

Фото: ориентировка «ЛизаАлерт»

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в ОМВД России «Сухоложский». Ответ ожидается.

КОНКРЕТНО

На момент пропажи Андрей Смирнов был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черные ботинки, серую шапку.

Приметы мужчины: рост – 190 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы.

Если вы видели Андрея Смирнова или знаете, где он находится, пожалуйста, позвоните по номеру горячей линии «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 или но телефону 89097045867 ОМВД России «Сухоложский».

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