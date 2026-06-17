Стало известно, что произошло с 35-летним мужчиной, исчезнувшим перед отпуском

Сергей исчез 13 июня. Фото: полиция Первоуральска/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершены поиски 35-летнего Сергея Ширяева. Напомним, мужчина пропал 13 июня в поселке Билимбай. В этот день он должен был уехать вместе с родными на отдых, однако рано утром ушел из дома и не вернулся. У мужчины очень плохое зрение. Без очков он практически не видит.

Родственники проехались по поселку, самостоятельно пытались отыскать Сергея, однако мужчина так и не был найден. Они обратились в полицию, а также к волонтерам «ЛизыАлерт».

- Удалось выяснить, что в день пропажи похожего человека несколько раз видели между Битимкой и Крылосово. Предположительно, он шел в сторону поселка Новоуткинск, - ранее сообщали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде. - Последний свидетель видел пропавшего уже без очков.

Поиски мужчины завершились спустя 4 суток, днем 16 июня. Сергея нашли сотрудники полиции, а также его родственники недалеко от дома.

- Мужчину обнаружили недалеко от своего дома в лесу. Очков при себе у него не было. Рано утром он ушел прогуляться в лес и потерялся, все это время пытался вернуться домой. Из-за усталости мужчина не смог больше ничего рассказать сотрудникам полиции, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции Первоуральска.

Сотрудники полиции также отметили, что сейчас с Сергеем все хорошо. Его состояние удовлетворительное, он находится рядом с родственниками.

Напомним, недавно в Екатеринбурге завершились поиски 22-летнего Алексея Каваева. Молодой человек пропал пятого июня в районе Кольцово. 8 июня парня нашли живым. Его на улице встретили случайные прохожие, которые узнали его по ориентировкам в СМИ и социальных сетях.

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