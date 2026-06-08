Скитался несколько дней: завершены поиски 22-летнего парня, который исчез после телефонного разговора

Поиски молодого человека завершились 8 июня. Фото: "ЛизаАлерт"/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге завершены поиски 22-летнего Алексея Каваева. Молодой человек пропал 5 июня. Из-за особенностей здоровья парень не смог сориентироваться в местности и вернуться домой. Его поисками занималась сотрудники полиции, а также волонтеры «ЛизыАлерт».

- Последний раз Алексей выходил на связь с родными 5 июня в 19 часов. Он находился в районе Кольцово. Благодаря помощи прохожих, он позвонил родным и сообщил о своем местоположении, однако после разговора так и не вернулся домой, а его телефон был отключен, - ранее сообщали в поисковом отряде.

8 июня стало известно, что Алексея нашли живым. Молодого человека встретили на улице случайные прохожие, которые узнали его по ориентировкам в СМИ и социальных сетях.

- Они привели Алексея к себе домой и вызвали скорую, - после нескольких дней скитаний ему потребовалась помощь врачей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

После неравнодушные люди позвонили на горячую линию отряда. Волонтеры отметили, что сейчас с Алексеем все хорошо. Он находится в безопасности.

Напомним, в Свердловской области продолжаются поиски 19-летнего Егора Сысолятина. Юноша пропал 30 апреля в Екатеринбурге. Последний раз его видели в СНТ «Визовец-5» 1 мая.