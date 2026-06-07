Алексей пропал 5 июня. Фото: "ЛизаАлерт"/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге третьи сутки ищут 22-летнего Алексея Каваева. Молодой человек пропал вечером 5 июня. Его поисками занимается полиция, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Алексей нуждается в медицинской помощи.

- Последний раз Алексей выходил на связь с родными 5 июня в 19 часов. Он находился в районе Кольцово. Он не мог сориентироваться, где находится и как вернуться домой. Только благодаря помощи прохожих он смог сообщить о своем местонахождении, - рассказали в поисковом отряде.

По данным волонтеров, установить, что случилось после телефонного разговора не удалось. Алексей не вернулся домой и перестал выходить на связь.

Ориентировка на Алексея. Фото: "ЛизаАлерт"

У молодого человека приметная внешность: он худой и ростом 190 сантиметров. Молодой человек носит очки с очень толстыми линзами, также у него есть борода и усы. Волонтеры отмечают, что Алексей может выглядеть растерянным или дезориентированным.

Если вы видели Алексея в день пропажи или знаете, где он может находиться, позвоните на горячую линию отряда по номеру 8 800 700 54 52 или по телефону 112.