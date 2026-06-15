Без очков не найдет дорогу домой: на Урале третьи сутки ищут полуслепого мужчину

Сергей исчез 13 июня. Фото: ЛизаАлерт/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области третьи сутки продолжаются поиски 35-летнего Сергея Ширяева. Мужчина пропал 13 июня в поселке Билимбай. Известно, что у мужчины очень плохое зрение. Без очков он практически ничего не видит.

В день исчезновения Сергей должен был поехать вместе с мамой на отдых, однако рано утром вышел из дома и не вернулся. Родные самостоятельно осмотрели ближайшие дворы, проехали по поселку, но так и не нашли мужчину. Родственники обратились полицию, а также к волонтерам «ЛизыАлерт».

- Удалось выяснить, что в день пропажи похожего человека несколько раз видели между Битимкой и Крылосово. Предположительно, он шел в сторону поселка Новоуткинск. Больше информации о том, где он может находиться, нет, - сообщили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде. - Возможно, он продолжает двигаться в сторону Екатеринбурга или же в обратном направлении.

Волонтеры отметили, что последний свидетель видел Сергея без очков. Если мужчина их потерял, то ему будет сложно самостоятельно вернуться домой.

КОНКРЕТНО

Сергей Ширяев ростом 182 сантиметра и худощавого телосложения. У него карие глаза и светло-русые волосы. Мужчина носит очки. В день исчезновения он был одет в бежевую футболку, сине-белые шорты в клетку, черные сланцы.

Ориентировка на Сергея. Фото: ЛизаАлерт

- Если вы видели Сергея, позвоните по телефонам 102, 112, в дежурную часть ОМВД России «Первоуральский» по номеру +7 (343) 964-82-21 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52, - отметили в ОМВД «Первоуральский».

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