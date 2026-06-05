Уехала по совету друга: родные - об исчезновении молодой мамы, которую нашли в рабочем доме

Девушка была найдена 4 июня. Фото: Ольга Юшкова "КП"/ соцсети

Родные 19-летней Анастасии Медведевой из Полевского, которая ушла из дома в ночь на 1 июня, рассказали подробности об ее исчезновении. Напомним, девушка живет вместе с 5-месячным сыном и своей мамой Оксаной.

Как рассказывала «КП-Екатеринбург» женщина, вечером 31 мая у Анастасии поднялась температура. Она выпила лекарства и отправилась спать. Оксана забрала к себе в комнату внука, чтобы тот не заразился. А Анастасия ушла из дома в час ночи и не вернулась. Девушка не сообщила близким, куда направляется, и отключила свой телефон.

Спустя 5 суток, 4 июня, Анастасию нашли в Екатеринбурге.

- Настя была в рабочем доме, даже не знаю, что у нее на уме. Сказала, что уехала туда сама, по совету друга. Сейчас она дома, с ней не сделали ничего плохого, - рассказала «КП-Екатеринбург» Оксана.

По данным ОМВД России «Полевской», о местоположении Анастасии сообщили неравнодушные люди, которые увидели ориентировку на девушку. Сотрудники полиции забрали девушку из рабочего дома и доставили домой.

Отметим, что по словам Оксаны, у Анастасии есть особенности ментального здоровья, из-за которых она уже один раз уходила из дома. В 2021 году, когда девушке было 15 лет, она уехала в Екатеринбург. Анастасию нашли спустя трое суток в торговом центре.

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