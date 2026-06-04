Завершены поиски молодой мамы, которая оставила дома грудничка и исчезла в ночи

Поиски Анастасии прекратились 4 июня. Фото: соцсети/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершены поиски 19-летней Анастасии Медведевой, которая пропала в ночь на 1 июня. Она ушла из дома и не сообщила близким о своих планах. Девушка живет вместе со своим 5-месячным сыном и мамой Оксаной в Полевском. С отцом ребенка Анастасия не общается.

- 31 мая у Насти поднялась температура до 38 градусов. Она выпила таблетки и отправилась спать. Я забрала внука к себе в комнату, чтобы он не заразился. В час ночи Настя ушла из дома, - ранее рассказывала «КП-Екатеринбург» Оксана. - У нас не было ссор накануне. Дочь отключила телефон, мы не могли до нее дозвониться.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции Полевского, Анастасия была найдена вечером 4 июня живой.

- Информацию о поисках Анастасии заметили в СМИ и в социальных сетях. В полицию обратились граждане, которые сообщили, что девушка находится в рабочем доме. Сотрудники МВД проверяют данную информацию, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции Полевского.

Отметим, что по словам Оксаны, у Анастасии есть ментальные проблемы, из-за которых она один раз уже уходила из дома: в 2021 году, когда ей было 15 лет, девушка уехала в Екатеринбург. Ее нашли спустя трое суток в местном ТЦ.