Оставила младенца с бабушкой и ушла в ночи: в Свердловской области пятые сутки ищут молодую маму

Анастасия пропала в конце мая. Фото: Ольга Юшкова "КП"/ соцсети

В Свердловской области пятые сутки разыскивают 19-летнюю Анастасию Медведеву. Она ушла из дома в ночь с 31 мая на 1 июня в Полевском и не предупредила близких, куда направляется. Девушка живет вместе с 5-месячным сыном и своей мамой Оксаной. Как рассказала «КП-Екатеринбург» женщина, вечером у Анастасии поднялась температура до 38 градусов. Она выпила лекарства и отправилась спать.

- Я забрала внука к себе в комнату, чтобы он не заразился от Насти. А в час ночи дочь ушла. С отцом ребенка они не общаются, - рассказала «КП-Екатеринбург» Оксана. - У нас не было никаких ссор и конфликтов перед пропажей.

По словам женщины, у Анастасии есть ментальные особенности. Из-за них она уже один раз уходила из дома.

- Первый раз Настя ушла из дома, когда ей было 15 лет. Спустя трое суток дочь нашли в Екатеринбурге, в торговом центре. Она сама туда уехала, - пояснила Оксана. - Сейчас же ее номер недоступен. Скорее всего, Настя отключила телефон.

Родственники девушки обратились в полицию.

У девушки есть 5-месячный сын. Фото: соцсети

КОНКРЕТНО

Анастасия ростом 156 сантиметров и среднего телосложения. У нее темные волосы ниже плеч. В момент пропажи, предположительно, девушка была одета в зеленые штаны, в темную ветровку с капюшоном и серыми полосками. На ногах у нее были белые кеды с черными полосками или сланцы белого цвета с изображением мишки.

- ОМВД России «Полевской» устанавливает местонахождение Медведевой Анастасии, которая 31 мая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, - сообщили в полиции Полевского. - Она является инвалидом 2 группы и может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно местоположение Анастасии Медведевой, обратитесь в дежурную часть по номеру +7 (34350) 4-09-91.