Анастасия (слева) скончалась мгновенно, Екатерина в тяжелом состоянии в реанимации. Фото: читатель «КП»/Госавтоинспекция Свердловской области

Жительница Верхней Пышмы Екатерина Пономарева, попавшая в аварию вместе с 19-летней подругой Анастасией Хасановой, в день трагедии прилетела на Урал из Сочи. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал бывший супруг девушки Вадим.

Вечером 7 мая Екатерина взяла иномарку отца и отправилась кататься в районе Аятского водохранилища вместе с Анастасией и общим другом Данилом. На 7 километре подъезда к станции Аять легковушка перевернулась и отлетела в дерево.

Анастасия скончалась на месте, Данила и Екатерину в тяжелом состоянии доставили в больницу Невьянска. Позже девушку транспортировали в ЦГБ Верхней Пышмы.

По словам друзей девушек, у разбитой иномарки нашли бутылку водки. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным «КП-Екатеринбург», в аварии 20-летняя Екатерина получила множественные переломы. В том числе ноги, таза и плеча, накануне девушку прооперировали. Спидометр разбившейся Kia застыл на отметке 140 км/час. Корейская легковушка превратилась в груду металлолома.

– Они дружили с самого детства, – рассказала «КП-Екатеринбург» мать погибшей Алена Хасанова. – Я была на месте аварии: удар пришелся со стороны девочек, Настя не выжила. Катю сегодня будут оперировать. Нет, я не требую уголовного преследования для нее. Она и так будет всю жизнь себя винить за случившееся.

В Госавтоинспекции отметили, что за полтора года Екатерина успела 14 раз нарушить правила дорожного движения. Но бывший муж считает, что штрафы были лишь за непристегнутый ремень и тонировку.

Екатерина отказалась добровольно пройти медицинское освидетельствование. Но в больнице у нее взяли кровь на анализ. В пресс-службе свердловского главка полиции сообщают, что результат исследования еще не готов. К слову, в день аварии все трое не были пристегнуты.

– Они были не разлей вода, дружили много лет. Катя при мне никогда так не гоняла, – добавил Вадим. – Если рассуждать логически, то 140 км/час – это скорость, которая была при столкновении, когда отключился аккумулятор. Получается, изначальная скорость была еще больше.

В начале года девушки вместе отдыхали в Сочи. Фото: читатель «КП»

Прощание с Анастасией Хасановой пройдет 11 июня в Среднеуральске в Храме во имя Святителя Николая Чудотворца. На момент публикации связаться с родителями Екатерины Пономаревой не удалось.

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