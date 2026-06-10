Во время кесарева Виктория стала задыхаться и терять сознание. Фото: предоставила мама девушки

Перед родами у 26-летней жительницы Казани Виктории Шеметовой поднялось давление. Врачи решили неотложно делать кесарево сечение, но во время операции девушке стало плохо. По словам ее мужа, Виктория стала задыхаться и терять сознание, но медики не обращали на это внимание. После операции девушка впала в кому, а через два месяца умерла.

В Следственном комитете после смерти Виктории возбудили уголовное дело и назначили судебно медицинскую экспертизу, но что именно стало причиной смерти девушки, выяснить не удалось. Супруги обратились за помощью к медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской.

«ЗАДЫХАЛАСЬ, А ВРАЧ ГОВОРИЛ: "ТАКОЕ БЫВАЕТ"»

Виктория и Александр поженились в 2021 году и несколько лет мечтали о ребенке. В сентябре 2024 года девушка узнала, что наконец-то беременна.

Виктория и Александр поженились в 2021 году и несколько лет мечтали о ребенке. Фото: предоставила мама девушки

Супруги жили в селе Усады (недалеко от Казани). Виктория встала на учет в столичном частном медицинском центре «Клиника Нуриевых», но так как в нем занимаются только ведением беременности, рожать ее направили в «Родильный дом №3». Беременность, по словам родных, протекала хорошо.

Роды назначили на 12 мая 2025 года, но накануне утром Виктория почувствовала себя плохо.

- У Вики кружилась голова, ее тошнило, давление было повышенным – 130/84, - рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» муж девушки Александр. – Я повез ее в роддом. Около 11:30 супругу забрали врачи. Я ненадолго уехал домой, но мы все время были на связи. В 15:20 написала мне и маме, что ей будут делать кесарево, и я поехал обратно в роддом.

У супругов была оформлена услуга «партнерские роды». Около 15:40 Александра проводили в операционную.

Последние сообщения, которые Виктория писала маме перед операцией. Фото: скриншот переписки

- Вика была в кислородной маске, - продолжает Александр. - Сначала чувствовала себя хорошо, затем сказала врачу, что ей тяжело дышать. Он ответил: «Такое бывает». Примерно через 30 секунд Вика начала хрипеть и задыхаться, поднимала руки вверх, а затем потеряла сознание. Врач-анестезиолог сказал «Это нормально» и велел продолжать. В 16:45 врачи достали нашего сына, показали его мне, положили на соседний стол и сказали мне покинуть операционную.

По словам Александра, врачи вели себя спокойно, никакой паники не было.

«ПРИВЕЗЛИ НАМ БОЛЬНУЮ ДЕВОЧКУ»

Через час медсестра сообщила Александру, что у его жены проблемы с тромбами (плотные кровяные сгустки, которые образуются в просвете кровеносного сосуда. - Прим. ред.). На глазах у мужчины в роддом приехало около шести врачей из другой больницы, привезли кровь для переливания. К 18:30 приехали родители Вики.

- Спустя еще час к нам вышла медсестра-акушерка и сказала Саше: «Вы к нам привезли больную девочку. Вот вам результат того, что вы наблюдаетесь в платных клиниках. У нее сахар – 10 (считается повышенным) и тромбы. Мы теперь ее с того света вытаскиваем», - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» мама девушки Екатерина.

Екатерина во всем поддерживла свою дочь. Фото: предоставила мама девушки

Около 20:30 врачи сказали, что роддом закрывается. Медсестра сообщила Александру, что его жену скоро доставят в реанимацию в Районную клиническую больницу, а их сын, которого назвали Глебом, останется в роддоме до выписки. В 23:55 Александру позвонили и сказали, что Викторию увезли в РКБ. Наутро родители и муж девушки поехали туда.

- В РКБ врач, который занимался лечением моей дочери, сказал, что у Вики случилось отравление околоплодными водами, то есть они попали в кровь и вызвали сильную аллергическую реакцию. После кесарева Вика дольше шести минут была в состоянии клинической смерти, но ее спасли и ввели в медикаментозный сон, - рассказывает Екатерина.

Но на пятый день у Вики случился отек мозга, и она впала в кому. Почти два месяца врачи РКБ боролись за нее жизнь, а родители молились, чтобы Вика выжила и поправилась. Но 2 июля сердце девушки остановилось.

«ХОЧУ ЗНАТЬ, ИЗ-ЗА ЧЕГО УМЕРЛА МОЯ ДОЧЬ»

В справке о смерти девушки была указана «неуточненная причина смерти». Родители Вики обратились в Следственный комитет.

- Думаю, врачи допустили ошибки, из-за которых не стало моей девочки. Как минимум, у них не было необходимого оборудования, чтобы экстренно реанимировать ее, - говорит Екатерина. - Я хочу знать, из-за чего умерла моя дочь и кто виновен в ее смерти. Хочу, чтобы виновных наказали.

Виктория любила жизнь и строила большие планы на будущее. Фото: предоставила мама девушки

20 июля 2025 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По результатам судебно-медицинской экспертизы, которая была готова, в октябре 2025 года, Виктория умерла из-за ДВС-синдрома (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови – патологическое состояние, при котором система свертывания крови работает неправильно. - Прим. ред.). Однако, что именно его спровоцировало, экспертизы определить не смогли.

«Для установления причины смерти необходимо назначение и проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы с привлечением специалистов в области акушерства и гинекологии, патологической анатомии, реаниматологии и анестезиологии, функциональной диагностики и др.», - говорится в документах.

По словам Екатерины, она обращалась в СК с просьбой провести независимую экспертизу в другом регионе и даже готова была сама ее оплатить, но в ведомстве ей отказали. Повторную экспертизу назначили в той же организации в Татарстане, ее результаты должны быть готовы в конце октября 2026 года.

После этого родители Вики обратились за помощью к известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской. 20 мая 2026 года юрист подала повторное ходатайство в СК с требованием назначить экспертизы в «Судебно-экспертном центре Следственного комитета Российской Федерации» (ФГКУ СЭЦ СК России) с указанием круга специалистов и вопросов для экспертизы.

Семья Вики хочет знать, из-за чего она умерла. Фото: предоставила мама девушки

- При этом следователь, в чьем производстве находится уголовное дело, не отвечает на ходатайство и игнорирует звонки убитой горем матери, у которой после смерти дочери на иждивении остался малолетний ребенок, - комментирует ситуацию «КП-Екатеринбург» Юлия Липинская.

Вместе с юристом родители Вики обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«Мы просим оказать содействие с подчиненными вам лицами и поручить СО по Приволжскому району Татарстана передать дело в СУ СК России по Республике Татарстан и назначить экспертизу именно в СЭЦ СК России и включить все вопросы, заявляемые потерпевшей стороной», - говорится в обращении.

Ранее «КП-Екатеринбург» также обращалась за комментарием в «Клинику Нуриевых» и «Родильный дом №3». На момент публикации получить ответ не удалось. Редакция продолжит следить за этой историей.

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