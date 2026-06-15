«Полезешь в наши отношения – убью!»: стала известна причина расправы над 15-летней школьницей на Урале

Девочку зарезал знакомый за гаражами. Фото: читатель КП

Стали известны подробности убийства 15-летней девочки в Краснотурьинске. ЧП произошло 12 июня.

В тот день 15-летние Леонид и Артем решили заманить за гаражи свою знакомую, 15-летнюю Анастасию (все имена несовершеннолетних изменены- Прим.Ред.). Парни были с ней в ссоре. В итоге, один из подростков несколько раз ударил школьницу ножом, а второй, как рассказывали знакомые девочки, держал ее. После чего нападавшие сбежали, бросив раненую жертву истекать кровью.

Пострадавшую обнаружил случайный прохожий, он сразу же вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали ее в местную детскую больницу. Но, к сожалению, раны оказались смертельными. Врачи не смогли спасти школьницу.

УЖЕ УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ

Анастасия была общительной девочкой, рассказывают «КП-Екатеринбург» знакомые семьи. По их словам, у нее было несколько близких подруг, которые дружили одной компанией.

- Настя, как и любая девочка ее возраста, любила гулять, проводить время с друзьями, у них достаточно большая компания была. Она добрый человек, но по-настоящему открывалась только с теми, кто ей действительно дорог был. Не конфликтная, жила вместе с мамой и старшим братом, - рассказывает знакомая семьи.

Одна из лучших подруг девочки Ирина начала встречаться с ровесником Леней. Подростку не нравилось, что Ирина общается с Настей. Между ними произошел серьезный конфликт, который и привел к трагедии.

- Леня своей девушке поставил выбор: либо он, либо Настя. Она выбрала его, и перестала общаться с подругой. Но потом поняла, что это неправильно. Ирина позвонила Насте и сказала: «Мы расстались, я выбираю тебя». У Лени заиграла сильная злость, он взбесился, говорят, что еще и напился. Взял друга с собой, оба завели девочку за гаражи, и там все и случилось. Причем Насте этот парень так и говорил: «полезешь в наши отношения, я тебя убью», - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи убитой.

Настя и Ирина были близкими подругами. Фото: читатель КП

БЫЛ НЕРВНЫМ ЗА НЕДЕЛЮ ДО ТРАГЕДИИ

Оба подростка учились в одной школе. Как говорят знакомые, задирами не были, в конфликты и драки не лезли. Близкие знакомые Артема до сих пор не могут поверить, что он мог совершить такие страшные вещи.

- Тема нормальный парень, добрый, внимательный. Девчонок наоборот защищал. Увлекался волейболом, с девушками встречался. Никаких проблем с психикой не замечали. Семья у него тоже хорошая. А вот друзья у него странные. Постоянно его задирали, «стебали», прям 24 на 7, - рассказывает «КП-Екатеринбург» знакомая Артема.

Одним из близких друзей парня оказался как раз Леня, который и заманил девочку «поговорить» за гаражи.

- Я его видела от силы пару раз. Показался мне слишком подозрительным. Неделю назад сталкивались. Глаза у него были бешеные. Нервный, дерганный был, - говорит девушка, знакомая с ситуацией.

На фото Артем, друг Леонида. Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

14 июня в Краснотурьинском городском суде прошли заседания по избранию меры пресечения. Артему и Леониду предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Как рассказывал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские задержали подростков «по горячим следам». Вину оба признали.

- По уголовному делу следователем СК России проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и обвиняемые, - сообщили в региональном СК.

Оба подростка, обвиняемых в убийстве 15-летней девушки в Краснотурьинске, отправлены под стражу по 11 августа 2026 года включительно, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановление суда не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru