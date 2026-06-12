Сбежали и не вызвали медиков: подробности убийства школьницы из Краснотурьинска

Подростков задержали «по горячим следам» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске 12 июня в гаражном массиве двое подростков решили расправиться со школьницей. Девушку несколько раз ранили ножом. Фигурантами уголовного дела стали двое молодых людей – в возрасте 16 и 15 лет. Им вменяют пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подробности рассказали представители регионального МВД и Следственного комитета.

Как полагает следствие, вечером обвиняемые однократно ранили 15-летнюю девушку ножом.

- Преступление совершили на почве возникшего между одним из фигурантов и девушкой конфликта из-за оскорблений. После содеянного юноши с места преступления скрылись. Раненую девушку обнаружил прохожий и вызвал бригаду скорой помощи. Смерть девушки наступила в больнице, - сообщает региональный СК.

В ведомстве уточнили, что юноши были задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Их в дальнейшем поместят под стражу. Следственные органы продолжают собирать доказательства. Они провели осмотр места ЧП, анализируют необходимые документы. Были назначены необходимые экспертизы. Силовики продолжают выяснять причины трагедии.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские задержали подростков «по горячим следам».

- Фигуранты вызвали свою жертву на встречу обманным путем, заранее зная о расправе. Причинив травмы, они ретировались, не вызвав «неотложку». Задержанные признались в содеянном. Орудие преступления - колюще-режущий предмет – изъято. Оба подростка из полных семей. Погибшую девочку воспитывала мама, - рассказал Валерий Горелых.

Ранее, местные жители рассказали «КП – Екатеринбург», что девушка оскорбила родителей одного из фигурантов дела. Все участники инцидента учились в школе № 24.

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