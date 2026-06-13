«Заманили за гаражи»: в Краснотурьинске школьники жестоко расправились с 15-летней девушкой

В Свердловской области была смертельно ранена 15-летняя школьница Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске 12 июня произошло ЧП. На улице была ранена ножом 15-летняя школьница. Пострадавшую школьницу обнаружили местные жители, которые вызвали бригаду скорой помощи. Юную свердловчанку увезли в Краснотурьинскую детскую больницу, однако спасти ее не удалось. Местные жители рассказали «КП-Екатеринбург» подробности трагедии.

По их словам, расправу над Анастасией совершили Леонид и Артем (все имена были изменены – Прим. Ред.).

- Сначала Леонид и Артем заманили Анастасию в гаражный массив. Один из парней душил Анастасию, а второй резал ножом. Они решили расправиться с девушкой из-за того, что она оскорбляла родителей одного из мальчишек, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель Краснотурьинска.

Также собеседник уточнил, что все подростки учились в школе № 24.

Следственный комитет Свердловской области пока не комментирует случившееся.

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