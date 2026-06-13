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НовостиПроисшествия13 июня 2026 10:21

В Краснотурьинске уралец зарезал 15-летнюю школьницу

В Свердловской области зарезали 15-летнюю девушку
Маргарита РАЗУМОВА
Школьница скончалась в больнице

Школьница скончалась в больнице

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске 12 июня произошла трагедия. Молодой человек зарезал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает группа «Инцидент Краснотурьинск» во «ВКонтакте».

Раненую школьницу на улице обнаружили прохожие.

- Незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на все предпринятые меры, девушка скончалась в Краснотурьинской детской больнице, - сказано в посте.

Также сообщается, что погибшая девушка и молодой человек учились в одной школе.

В пресс-службе регионального Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев.