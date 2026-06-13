В Краснотурьинске уралец зарезал 15-летнюю школьницу

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Краснотурьинске 12 июня произошла трагедия. Молодой человек зарезал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает группа «Инцидент Краснотурьинск» во «ВКонтакте».
Раненую школьницу на улице обнаружили прохожие.
- Незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на все предпринятые меры, девушка скончалась в Краснотурьинской детской больнице, - сказано в посте.
Также сообщается, что погибшая девушка и молодой человек учились в одной школе.
В пресс-службе регионального Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев.