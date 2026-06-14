Один душил, второй резал ножом: на Урале арестовали подростков, которые расправились над 15-летней школьницей

Оба подростка отправлены подл стражу на два месяца. Фото: Свердловский областной суд

Подростков из Краснотурьинска, которых обвиняют в жестком убийстве своей знакомой, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Жуткая трагедия произошла 12 июня в Краснотурьинске. 15-летние Артем и Леонид были в ссоре со своей знакомой 15-летней Анастасией (все имена изменены – Прим.ред.). Школьники, как сообщали в полиции и СК, заранее продумали расправу над девочкой. Знакомые подростков рассказывали «КП-Екатеринбург», что парням не понравилось, что Настя оскорбляла родителей одного из них.

Артем и Леонид заманили школьницу за гаражи. По словам знакомых, один из подросток ее душил, а второй нанес несколько ударов ножом. После чего нападавшие сбежали с места трагедии, даже не вызвав «скорую помощь». Раненую девочку обнаружил случайный прохожий. Он вызвал медиков.

Настю срочно госпитализировали в Краснотурьинскую детскую больницу. Но раны оказались слишком серьезными. Спасти девочку врачи не успели. Как рассказывал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские задержали подростков «по горячим следам». Вину оба признали. Известно, что подростки воспитываются в полных семьях, а погибшая школьница жила с мамой.

- По уголовному делу следователем СК России проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и обвиняемые, - сообщили в региональном СК.

На фото второй фигурант уголовного дела. Фото: Свердловский областной суд

14 июня в Краснотурьинском городском суде прошли заседания по избранию меры пресечения. Артему и Леониду предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

- Подросткам, обвиняемых в убийстве 15-летней девушки в Краснотурьинске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 11 августа 2026 года включительно, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановление суда не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток.

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