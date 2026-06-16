Андрей Шевнин находится под стражей с октября 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бизнесмену из Екатеринбурга Андрею Шевнину, задержанному по обвинению в убийстве и изнасиловании двух 13-летних школьниц в 1994 году, грозит уголовное преследование за попытку подкупить еще одного свидетеля.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», следователи СКР выявили эпизод по признакам состава преступления по статьи 30 части 4 статьи 309 УК «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу».

Предварительно, Андрей Шевнин, его сын Михаил, знакомая Елена Мирюгина, а также адвокаты Алексей Рябцев и Жанна Калегина пытались оказать давление на женщину, которая в детстве знала убитых девочек.

Первый подобный эпизод был выявлен в начале 2026 года. На данный момент Михаил Шевнин и Алексей Рябцев находятся на свободе под запретом определенных действий, а Елена Мирюгина и Жанна Калегина – под домашним арестом. Тогда речь шла о передаче 500 тысяч рублей одному из ключевых свидетелей.

Инсайдер «КП-Екатеринбург» отмечает, что обвинение в попытке подкупить свидетеля будет предъявлено Андрею Шевнину до конца июня. Ожидается, что среди фигурантов пройдут очные ставки. Сам бизнесмен не признает вину ни по одному из эпизодов.

– Второй эпизод заключается в слежке за женщиной, которая давала показания. Михаил Шевнин воткнул спичку в дверь квартиры, чтобы отследить, открывалась ли она, – пояснил собеседник.

Бизнесмен не признает вину в убийстве и изнасиловании девочек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Шевнин был задержан в октябре 2024 года вместе с другом молодости Василием Кузнецовым. Последний дал признательные показания об убийстве и изнасиловании двух 13-летних девочек. Как полагает следствие, Андрей Шевнин с дядей (числится пропавшим без вести. – Прим. ред.) заманили девочку в квартиру на улице Начдива Онуфриева, где изнасиловали и убили ее.

Опасаясь, что подруга погибшей может стать свидетелем, они попросили Кузнецова привести ее в ту же квартиру. Девочка согласилась поехать со знакомым, позже ее также изнасиловали и убили. Чтобы замести следы, Шевнин и Кузнецов вывезли тела на берег Чусовского озера, облили бензином и подожгли. Изуродованные трупы школьниц на следующее утро нашли рыбаки.

В мае 2026 года в Екатеринбурге скончалась жена Андрея Шевнина – Наталья. Женщина разбилась на мотоцикле мужа, когда ехала по улице Фурманова. Вторым участником аварии стал адвокат Илья Кочетов, по факту трагедии ведется расследование (уголовное дело не возбуждено – Прим.ред).

Наталья Шевнина скончалась в реанимации вечером 20 мая. У Натальи Шевниной остались сын и дочка. Фото: читатель «КП»

У пары осталось двое детей, теперь на суды к предпринимателю ходит лишь дочь Кристина, которой исполнилось 18 лет сразу после похорон матери.

– Конечно, я надеюсь на положительный исход. Чтобы отца оправдали. Я не верю, что он причастен ко к убийствам, – сказала в суде Кристина Шевнина.

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