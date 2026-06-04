Жена была в шоке: отчиму, пристававшему к детям во время просмотра порно, смягчили приговор

Дети признались, что отчим заставлял их смотреть с ним порно и приставал. Фото: сгенерировано нейросетью

Суд смягчил приговор 39-летнему жителю Сысерти, который заставлял пасынков смотреть с ним порно и приставал к ним. Ксюша и Дима (все имена изменены, - Прим. ред.) несколько лет молчали о том, что творил с ними мужчина и рассказали только, когда их мама с ним развелась.

НИ О ЧЕМ НЕ ДОГАДЫВАЛАСЬ

Константин и Мария прожили вместе почти шесть лет. Они познакомились в 2018 году. Ее дочке тогда было 8, а сыну только исполнилось 7 лет. Тогда мужчина показался матери двоих детей заботливым и внимательным. Через год Мария вышла за него замуж и забеременела.

Но после этого все изменилось. Как рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Мария, мужчина начал проявлять агрессию к ней и к детям. Женщина расходилась с мужем, но Константин приходил с извинениями, и она прощала.

Константин и Мария начали ссориться, когда женщина была от него беременна. Фото: сгенерировано нейросетью

Терпение матери двоих детей лопнуло весной 2024 года. Тогда, по словам женщины, муж в порыве гнева избил ее и ее старшую дочь Ксюшу. Девочке на тот момент было 14 лет.

- Я подала на развод, а пока шел бракоразводный процесс, узнала страшную тайну, о которой дети молчали несколько лет. Летом 2024 года сын начал ходить к психологу, так как стал зажатым и агрессивным. Я думала, это из-за наших с бывшим мужем ссор. Но на одном из сеансов Дима признался, что Константин не раз заставлял его и Ксюшу смотреть с ним порно, угрожал им, запугивал, говорил моему сыну: «Я тебя по стенке размажу!» Также он несколько раз засовывал ему руку в трусы, - описывала шокирующие события мама детей.

После этого психолог провела сеанс и с Ксюшей. По словам Марии, оказалось, Константин приставал и к ней: заставил ее смотреть вместе с ним комедию, а сам поглаживал ее дочь по бедрам.

Сын Марии несколько лет хранил молчание о том, что было с ним и его сестрой. Фото: сгенерировано нейросетью

Мария была в шоке от того, что рассказали ее дети. В сентябре 2024 года она подала заявление в Следственный комитет, а также обратилась к юристу. октябре супругов официально развели, а в ноябре в СК возбудили уголовное дело.

«НАШЛИ 4 ПАКЕТА С СЕКС-ИГРУШКАМИ»

Константину предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста». Согласно статье, обвиняемому грозило до 20 лет лишения свободы.

- На заседаниях суда он все отрицал, говорил, что его оклеветали. Но во время обыска в машине Константина было найдено четыре пакета с секс-игрушками. Страшно представить, что дети могут недоговаривать. Они для меня – смысл жизни. Очень тяжело пережить то, что я знала, - говорила ранее Мария.

По ее словам, Константин признался лишь в том, что показывал детям порно, но настаивал на том, что делал это в воспитательных целях.

- Он прошел две психолого-психиатрические экспертизы и был признан вменяемым. Экспертизы посчитали, что он был в состоянии отдавать отчет своим действиям.

Прокуратура запросила для Константина наказание в виде 18 лет лишения свободы. 3 февраля Сысертский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Мужчине дали 9 и 11 месяцев колонии строгого режима. Фото: сгенерировано нейросетью

- Перед оглашением подсудимый не извинился перед бывшей супругой. В нем нет ни капли раскаяния. Но решение суда нас устраивает, - рассказывал «КП-Екатеринбург» юрист Сергей Тетерин, представляющий интересы Марии и ее несовершеннолетних детей.

Прокуратура подала апелляционную жалобу, требуя более жесткого наказания. В свою очередь обвиняемый также обжаловал. 2 июня Свердловский областной суд смягчил приговор, но всего на месяц. Обвиняемому назначили 9 лет 11 месяцев колонии строгого режима.

Бывшая жена Константина и ее юрист остались удовлетворены решением суда и не собираются его обжаловать.

- Разница в один месяц – не существенная. Главное, что преступник признан виновным и понесет наказание, - добавил Сергей Тетерин.

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