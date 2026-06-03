«Не могла сделать вдох»: екатеринбуржец избил бывшую жену на глазах 5-летнего сына

Супруги развелись, но Татьяна продолжает получать увечья, рассказывает она. Фото: соцсети

В Екатеринбурге бывший муж едва не лишила жизни маму маленького ребенка. Причем все произошло на глазах малыша. По словам Татьяны Новоселовой, расправе помешали случайные очевидцы. После избиения женщину увезли на скорой. Теперь екатеринбурженка опасается за жизнь.

Чтобы придать истории резонанс, Татьяна выложила в соцсети ролик, где рассказала, с каким кошмаром ей пришлось столкнуться. За короткий срок видео набрало более 100 тысяч просмотров. «КП-Екатеринбург» разбиралась в этой истории.

«ПЕРВЫЙ РАЗ УДАРИЛ, КОГДА БЫЛА БЕРЕМЕННА»

Сейчас Татьяне 36 лет, ее бывшему мужу Никите - 34. Они познакомились в 2020 году. Тогда Татьяна одна воспитывала ребенка. Сейчас мальчику 12 лет.

Отношения с Никитой закрутились быстро, вскоре Татьяна забеременела. Но «конфетно-букетный период» быстро сменился бытовым насилием, утверждает женщина.

- Первый удар был в сентябре 2020 года, когда я находилась на третьем месяце беременности. Избиения были систематическими, я их фиксировала на фото и видео, сейчас, я думаю, они мне пригодятся. Человек меня доводил, попадался на общении с другими девушками. Когда мы расставались, каждый раз быстро находил себе новую пассию. Все пять лет я была на грани нервного срыва, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Татьяна.

Пара познакомилась несколько лет назад, но вскоре брак начал трещать по швам. Фото: соцсети

Официально пара расписалась в 2021 году, а через год Никита выставил Татьяну с детьми из дома и подал на развод, утверждает женщина. Позже супруги помирились, но по документам остались в разводе.

- Мы ходили вместе к психологу, кроме того, я и самостоятельно обращалась к психиатру. Когда я поняла, что действительно эти отношения нужно прерывать, как меня предупредил врач, наступила стадия отрицания, но в глубине души я поняла, что больше не хочу терпеть рукоприкладство, - продолжает женщина.

Во время очередной ссоры, несколько лет назад, Никита, со слов Татьяны, сильно ударил ее по лицу. Было подозрение на перелом глазницы. Тогда женщина обратилась в полицию, однако позже забрала заявление. Окончательно пара разошлась в 2025 году.

На фото последствия регулярных избиений Татьяны бывшим мужем. Фото: предосталвено героем публикации

НАСТРАИВАЛИ СЫНА ПРОТИВ МАТЕРИ

Вскоре после разрыва Никита нашел себе новую девушку по имени Александра. Отношения между женщинами не заладились. Александра якобы настраивает общего ребенка Татьяны и Никиты Рому (имя изменено. - Прим.ред.) против матери.

- Я всегда была за то, чтобы сын общался с отцом, никогда этому не препятствовала. Но сейчас я понимаю, что Рома настроен против меня. Он добрый ребенок, но даже в садике говорят, что превратился в колючего ежика, поведение испортилось. Рома стал говорить мне плохие вещи, 5-летний ребенок не может взять это из головы. Идет проработка против меня, родной матери, - говорит Татьяна.

31 мая Рома в очередной раз гостил у отца. Татьяна была должна забрать сына в 14:00 часов. Но задержалась в пробке, о чем написала бывшему супругу. По словам Татьяны, Никита в ответ написал, что не отдаст ей сына.

- Он стал говорить, что Роме я не нужна, и он любит не меня, а Александру. Но потом Рома позвонил мне по видеосвязи с телефона отца. Я увидела, что Никита и его сожительница пьяны, а на заднем плане валялись пивные бутылки, - продолжает Татьяна.

Во время очередной ссоры бывший муж Татьяны серьезно ее избил. Фото: предоставлено героем публикации

«НЕ МОГЛА ДЫШАТЬ»

Женщина решила не оставлять сына в квартире у отца.

- Я спокойно сообщила, что приеду за сыном, - настаивает Татьяна.

Никита ждал Татьяну у подъезда дома. Сына он усадил в машину Татьяны. Когда экс-супруги разговаривали, у нее зазвонил телефон.

- В этот момент Никита вырывает у меня его из рук, и начинает таскать меня волосы, а затем с силой бьет меня в грудь. Помню, что я в этот момент не могла дышать! Я начала кататься по земле, не могла сделать вдох. Я действительно могла умереть от этого удара, - вспоминает пострадавшая.

Неизвестно, чем все бы закончилось, если бы рядом не оказались неравнодушные очевидцы. Как вспоминает Татьяна, рядом была компания мужчин. Они бросились на помощь и вызвали женщине скорую. Никита поспешил уйти.

УВЕЗЛИ НА СКОРОЙ

- Потом он начал мне звонить. Очевидцы предлагали Никите прийти поговорить. Но он лишь угрожал, говорил, что они с Александрой заберут у меня сына. Все это происходит на глазах у Ромы! Он не плакал, не кричал, сидел молча, глядя в одну точку, и закрывал рот рукой. Это колоссальная травма для 5-летнего малыша, - считает Татьяна.

С места ЧП ее увезли на скорой. К счастью, врачи не зафиксировали перелома ребер, но диагностировали ушиб мягких тканей, а также множественные синяки.

- Заявление пострадавшей принято в отделе полиции № 3. Сотрудники службы участковых проводят по нему проверку. Гражданка направлена для прохождения медицинского освидетельствования с целью оценки степени тяжести вреда здоровью. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД.

Сейчас Татьяна через суд собирается добиться выплаты алиментов и четко установить время общения ребенка с отцом. По словам женщины, с момента развода Никита практически не помогает финансово, а напротив, продает совместно нажитую бытовую технику.

Редакция «КП-Екатеринбург» пыталась связаться с Никитой. На момент публикации сделать этого не удалось.

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