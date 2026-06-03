Владимир Александров был соседом Насти по общежитию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рецидивиста из Нижнего Тагила Владимира Александрова, убившего 11-летнюю Настю, отправили в исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных № 6 Оренбургской области в Соль-Илецке. В России она больше известна под неофициальным названием «Черный дельфин». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

В «Черном дельфине» поддерживается строгая изоляция от контактов между заключенными. Большинство живут в камерах по два-четыре человека, но есть и те, кого сажают в одиночки.

Владимир Александров изнасиловал и убил живущую по соседству Настю 30 августа 2024 года. В тот вечер девочка отпросилась у отца погулять и ушла из дома, но не вернулась. И когда вечером ее не оказалось дома, мужчина сразу же обратился в полицию. В семье незадолго до этого случилось горе – мать Насти умерла от онкологии.

В течение трех суток ее искали по всему городу: 140 полицейских, волонтеры, служебные собаки были подняты по тревоге. Примечательно, что кинологи и их четверолапые помощники сразу же вышли на след в квартире Владимира. К тому времени Александров уже бросился в бега, его перехватили в московском аэропорту.

После убийства Владимир пытался сбежать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагическую находку сделала служебная овчарка. Пес привел своих проводников сначала к двери в комнату соседа, а затем указал на затопленный подвал, где и было найдено тело. Когда сотрудники ЖЭКа откачали воду, спасатели нашли труп Насти.

Отморозок заманил девочку в свою комнату, где изнасиловал. А потом испугался, что Настя обо всем расскажет отцу, и отвел в подвал. Там он задушил ребенка и попытался утопить. В 2020 году он уже был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. А за несколько недель до убийства Насти он напоил 20-летнюю девушку с психическим расстройством, надругался над ней и продержал взаперти четыре часа.

«Черный дельфин» – одна из самых суровых тюрем в России Фото: Комсомольская правда.

30 октября 2025 года Свердловский областной суд приговорил Владимира Александрова к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу отца погибшей девочки 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. В марте 2026 года защита подала апелляцию на приговор, но Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил ее без удовлетворения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство из-за детских обид: как тихоня расстрелял невинных девушек в Екатеринбурге (подробнее)

В компании маньяков и педофилов: убийцу двух девушек в Екатеринбурге отправили в самую страшную колонию России (подробнее)