Грузовик с лопнувшим колесом снес Land Rover под Нижними Сергами. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Нижних Сергах продолжается расследование страшной аварии, унесшей жизни четырех человек. Днем 30 мая на 2-м километре Подъезда к Нижним Сергам грузовик Volvo с полуприцепом выехал на встречную полосу и снес Land Rover. Перед этим у фуры лопнуло переднее левое колесо.

Водитель иномарки – Евгений Кунщиков, его 45-летняя жена Анна и 16-летний племянник погибли на месте. Кроме этого в салоне внедорожника был будущий зять пары Владимир Решетов и любимый английской бульдог Плюша. Накануне районный суд отправил 32-летнего водителя фуры Ивана Могильникова под домашний арест на два месяца.

Семья возвращалась домой в Березовский с дачи в Михайловске, где Анна с Евгением купили участок. Супруги работали в городской больнице.

– Мы с Володей были вместе больше четырех лет, – рассказала «КП-Екатеринбург» дочь погибшей пары Валерия. – Он сделал мне предложение совсем недавно, дату бракосочетания назначить не успели. А мама с папой в июле бы отметили серебряную свадьбу. Они частенько так выбирались на дачу.

Семья возвращалась домой с дачи. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Теперь же стало известно, что обвинение по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц» предъявлено директору предприятия, которому принадлежит грузовик.

– По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью допустил к управлению транспортным средством, не прошедшим технический осмотр, водителя, который не был официально трудоустроен и с которым не был заключен договор на оказание услуг по перевозке грузов, – отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Водителя грузовика отпустили под домашний арест. Фото: Нижнесергинский районный суд

Прощание с погибшими пройдет в Березовском 5 июня.

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