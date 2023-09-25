«Задушили пакетом»: мать студента, найденного мертвым спустя шесть лет, раскрыла новые подробности его смерти

21-летний Владислав Ушаков пропал, когда поехал на учебу. Фото: читатель «КП»

Мать уральского студентка, чье тело нашли спустя шесть лет поисков, заявила, что ее сына убили. 21-летний Владислав Ушаков пропал 9 июня 2017 года. В тот день он, как обычно, собирался на учебу из Нижней Туры в Лесной, но домой так и не вернулся.

21 сентября 2023 года его кости обнаружил грибник в районе Нижне-Туринского водохранилища. Рядом с останками лежала одежда, ремень и личные вещи молодого человека, в том числе и его мобильный телефон, по которым его и опознали родные.

Полиэтиленовый пакет был обмотан вокруг шеи. Фото: читатель «КП»

- Эту курточку я сыну сама покупала, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама Владислава Светлана. - Я уверена, что это было убийство. Я сама была на месте, где нашли тело. Вокруг его шеи был обмотан полиэтиленовый пакет со следами скотча. Значит, Влада задушили. Это место очень далеко от города, в полутора километрах от ближайшей тропы. Поэтому его, наверное, и не могли так долго найти.

По словам матери, в день исчезновения молодой человек оставил дома пропуск, без которого его бы не пустили на учебу.

Родные Владислава считают, что парня могли убить. Фото: читатель «КП»

- Мне кажется, его кто-то вызвал на встречу, поэтому он планировал ненадолго выйти из дома, а потом вернуться за вещами. Но так и не вернулся. Как именно это могло произойти, у меня предположений нет. Конфликтов у него ни с кем не было. Но и сам из жизни уйти он не мог. Он вел здоровый образ жизни, очень жизнь любил, у него было много планов, - рассказывает Светлана.

По словам женщины, следователи сообщили, что признаков криминала в этой смерти нет. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве пока воздержались от комментариев.

Сейчас кости молодого человека отправили на экспертизу. Дата похорон еще не назначена.

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