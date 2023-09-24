В Компрессорном задержали мужчину, разгуливающего по улице с ружьем

54-летнего мужчину передали медикам для оказания помощи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Компрессорном районе Екатеринбурга заметили мужчину, разгуливающего с ружьем. При себе у него был листок бумаги. К сожалению, неизвестно, что там было написано. Спустя некоторое время неадеквата удалось задержать. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в городской полиции.

Инцидент произошел днем 24 сентября. Взволнованные горожане сразу забили тревогу и обратились к силовикам за помощью.

Неадекват напугал горожан. Фото: сообщество «Наш Компрессорный»

- Сообщение по данному факту поступило от жильцов дома в отдел полиции № 6 Октябрьского района УМВД по Екатеринбургу. На место выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые задержали и доставили в территориальный ОВД данного мужчину для выяснения всех обстоятельств, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Оказалось, что 54-летний екатеринбуржец решил прогуляться по улицам с пневматическим оружием. Пока причина такого поступка не выяснили. Мужчину пережали медикам. Ему окажут специализированную помощь.

Ранее в Каменске-Уральском муж-тиран пришел к жене с пистолетом. Мужчина требовал впустить его домой. При этом он угрожал устроить стрельбу в подъезде. К счастью, инцидент обошелся без жертв.

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