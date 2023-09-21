На Сортировке толпа южан жестко отомстила парням, избившим восьмиклассника-инвалида

Драка произошла в одном из дворов на улице Билимбаевской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге толпа южан устроила разборки с парнями в районе Сортировки. Фрагмент конфликта попал на видео, которое опубликовал паблик «Сортировка + Вокзал» во «Вконтакте».

На кадрах видно, как один из парней сидит на земле и его окружает толпа из восьми подростков. Затем ребята расходятся, а пострадавший продолжает сидеть на асфальте.

«КП-Екатеринбург» узнала, что стало причиной разборок.

Все началось 19 сентября в одном из дворов на Билимбаевской.

- Двое 17-летних парней шли по улице. Их подруга указала им на то, что мальчик мочится в кустах. Ребятам это не понравилось. Вот и решили его проучить, накинулись и избили. Парень оказался инвалидом, который учится в восьмом классе, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый избитого подростка.

Конфликт подростков попал на видео. Фото: скриншот видео

Пострадавший оказался южанином. Через пару дней его земляки решили отомстить обидчикам инвалида. «Отплатить» решили той же монетой. А еще компания южан решила использовать численное преимущество.

- Сначала с двумя парнями вышли поговорить пять человек. Затем к ним еще трое ребят присоединились. В итоге подрались, - уточнил наш собеседник.

Как рассказала знакомая банды нападавших, двум парням после потасовки понадобилась помощь медиков.

- Один из пострадавших парней был сильно избит. У него сотрясение, ушибы. У второго предположительно перелом нескольких ребер со смещением, - говорит знакомая нападавших.

По факту драки Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело и начал проверку. Делом заинтересовался и Александр Бастрыкин.

- По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Ранее, в Екатеринбурге южане устроили разборки с мужчиной, который сделал им замечание. Поводом для массовой драки стало его недовольство тем, что парни бросили окурок во дворе. Как рассказал пострадавший, в тот день он трижды подрался с агрессорами.

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